Ahmet Bulut Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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AHMET BULUT KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.??.1969
Ahmet Bulut kaç yaşında : 49
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Menajer
Ahmet Bulut doğum yeri : Adana
AHMET BULUT BİYOGRAFİSİ
Başta Arda Turan ve Gökhan Gönül olmak üzere birçok oyuncunun menajeridir.
Ahmet Bulut, 1969 yılında Adana’da doğmuştur. Bir yaşında iken Ailece Almanya'ya gittiklerinden dolayı orada büyümüştür. Eğitimi Almanya'da tamamladıktan sonra 18 yaşında Almanya'nın Villingen takımında kaleci olarak futbol hayatına başlamıştır.
Ahmet Bulut, 1989 yılında 20 yaşına geldiğinde İsviçre'nin Brüttisellen takımına kaleci olarak transfer oldu. 1993 yılında Galatasaray'a gelerek Türkiye kariyerine geçiş yapmıştır. İki sene Galatasaray'da forma giydikten sonra Zeytinburnuspor'a transfer olan Ahmet Bulut, burada da 1998 yılına kadar kalmıştır.
1998 yılında İsviçre'ye geri dönme kararı almasının ardından çok fazla zaman geçirmeden Türkiye'ye dönerek, Ağrıspor'da forma giymiştir.
Galatasaray'da lig şampiyonluğu ve Türkiye kupası gören Ahmet Bulut, 1993'de Türkiye'den ilk şampiyonlar ligine katılan takım olan Galatasaray'ın kadrosunda yer aldı. Zeytinburnu'nda 2. lig şampiyonluğu gören Bulut, Ağrıspor'da şampiyon olup, Play-Off'lara katıldı.
Aktif olarak spor yapan Ahmet Bulut daha çok jogging ve tenis ile ilgilenmekte ve Foot&Ball menajerlik şirketinin de sahibidir. 2001 erlik yapmaktadır ve Foot&Ball şirketi ile birçok futbolcuya menajerlik hizmeti vermektedir.
Kalecilik kariyerine son verdikten sonra aynı zamanda Galatasaray'dan takım arkadaşları olan Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun menajerlik tekliflerini kabul edip, resmi olarak bu mesleği yapmaya başlamıştır.
Ahmet Bulut Kaleci olarak Futbol Kariyeri :
1987 - 1989 - Villingen (Almanya)
1989 - 1993 - Brüttisellen (İsviçre)
1993 - 1995 - Galatasaray
1995 - 1998 - Zeytinburnuspor
1999 - 2000 - Ağrıspor
Ahmet Bulut Menajerliğini Yaptığı Futbolcular:
1 Abdou Traoré
2 Adem Büyük
3 Ahmet Çalık
4 Ali Günes
5 Alper Potuk
6 Anwar El Ghazi
7 Arda Turan
8 Atınç Nukan
9 Aydin Karabulut
10 Barış Örücü
11 Batuhan Karadeniz
12 Bekir İrtegün
13 Beykan Şimsek
14 Burhan Eser
15 Bruno Alves
16 Cağrıhan Ağaç
17 Carl Medjani
18 Cenk Gönen
19 Cenker Yazar
20 Cihan Yıldız
21 Dany Nounkeu
22 Demba Ba
23 Devrim Taskaya
24 Emmanuel Emenike
25 Emre Belözoğlu
26 Emre Çolak
27 Emre Özkan
28 Emre Selen
29 Evren Korkmaz
30 Ferhat Kaplan
31 Frédéric Gounongbe
32 Gökhan Gönül
33 Hakan Balta
34 Hamza Küçükköylü
35 Hasan Ali Kaldırım
36 Hayrullah Akyüz
37 Joseph Boum
38 Junior Malanda
39 Kağan Söylemezgiller
40 Kamil Çörekci
41 Kara
42 Kemal Rüzgar
43 Kubilay Sönmez
44 Lazar Markovic
45 Mahmut Tekdemir
46 Mario Gomez
47 Marko Marin
48 Michel Vaillant
49 Muhammed Demirci
50 Mustafa Tiryaki
51 Nduka Ozokwo
52 Okan Aydın
53 Okan Buruk
54 Okan Kurt
55 Onur Alkan
56 Ozan Tufan
57 Rüştü Reçber
58 Selçuk Şahin
59 Selim Aydemir
60 Serdar Gürler
61 Serdar Kurtuluş
62 Serdar Taşcı
63 Serkan Kurtuluş
64 Tayfun Pektürk
65 Tunay Torun
66 Turgay Bahadır
67 Utku Yuvakuran
68 Uygar Zeybek
69 Valentín Viola
Kaynak:Biyografi.info
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