Ahmet Bulut Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET BULUT KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1969

Ahmet Bulut kaç yaşında : 49

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Menajer

Ahmet Bulut doğum yeri : Adana

AHMET BULUT BİYOGRAFİSİ

Başta Arda Turan ve Gökhan Gönül olmak üzere birçok oyuncunun menajeridir.

Ahmet Bulut, 1969 yılında Adana’da doğmuştur. Bir yaşında iken Ailece Almanya'ya gittiklerinden dolayı orada büyümüştür. Eğitimi Almanya'da tamamladıktan sonra 18 yaşında Almanya'nın Villingen takımında kaleci olarak futbol hayatına başlamıştır.

Ahmet Bulut, 1989 yılında 20 yaşına geldiğinde İsviçre'nin Brüttisellen takımına kaleci olarak transfer oldu. 1993 yılında Galatasaray'a gelerek Türkiye kariyerine geçiş yapmıştır. İki sene Galatasaray'da forma giydikten sonra Zeytinburnuspor'a transfer olan Ahmet Bulut, burada da 1998 yılına kadar kalmıştır.

1998 yılında İsviçre'ye geri dönme kararı almasının ardından çok fazla zaman geçirmeden Türkiye'ye dönerek, Ağrıspor'da forma giymiştir.

Galatasaray'da lig şampiyonluğu ve Türkiye kupası gören Ahmet Bulut, 1993'de Türkiye'den ilk şampiyonlar ligine katılan takım olan Galatasaray'ın kadrosunda yer aldı. Zeytinburnu'nda 2. lig şampiyonluğu gören Bulut, Ağrıspor'da şampiyon olup, Play-Off'lara katıldı.

Aktif olarak spor yapan Ahmet Bulut daha çok jogging ve tenis ile ilgilenmekte ve Foot&Ball menajerlik şirketinin de sahibidir. 2001 erlik yapmaktadır ve Foot&Ball şirketi ile birçok futbolcuya menajerlik hizmeti vermektedir.

Kalecilik kariyerine son verdikten sonra aynı zamanda Galatasaray'dan takım arkadaşları olan Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun menajerlik tekliflerini kabul edip, resmi olarak bu mesleği yapmaya başlamıştır.

Ahmet Bulut Kaleci olarak Futbol Kariyeri :

1987 - 1989 - Villingen (Almanya)

1989 - 1993 - Brüttisellen (İsviçre)

1993 - 1995 - Galatasaray

1995 - 1998 - Zeytinburnuspor

1999 - 2000 - Ağrıspor

Ahmet Bulut Menajerliğini Yaptığı Futbolcular:

1 Abdou Traoré

2 Adem Büyük

3 Ahmet Çalık

4 Ali Günes

5 Alper Potuk

6 Anwar El Ghazi

7 Arda Turan

8 Atınç Nukan

9 Aydin Karabulut

10 Barış Örücü

11 Batuhan Karadeniz

12 Bekir İrtegün

13 Beykan Şimsek

14 Burhan Eser

15 Bruno Alves

16 Cağrıhan Ağaç

17 Carl Medjani

18 Cenk Gönen

19 Cenker Yazar

20 Cihan Yıldız

21 Dany Nounkeu

22 Demba Ba

23 Devrim Taskaya

24 Emmanuel Emenike

25 Emre Belözoğlu

26 Emre Çolak

27 Emre Özkan

28 Emre Selen

29 Evren Korkmaz

30 Ferhat Kaplan

31 Frédéric Gounongbe

32 Gökhan Gönül

33 Hakan Balta

34 Hamza Küçükköylü

35 Hasan Ali Kaldırım

36 Hayrullah Akyüz

37 Joseph Boum

38 Junior Malanda

39 Kağan Söylemezgiller

40 Kamil Çörekci

41 Kara

42 Kemal Rüzgar

43 Kubilay Sönmez

44 Lazar Markovic

45 Mahmut Tekdemir

46 Mario Gomez

47 Marko Marin

48 Michel Vaillant

49 Muhammed Demirci

50 Mustafa Tiryaki

51 Nduka Ozokwo

52 Okan Aydın

53 Okan Buruk

54 Okan Kurt

55 Onur Alkan

56 Ozan Tufan

57 Rüştü Reçber

58 Selçuk Şahin

59 Selim Aydemir

60 Serdar Gürler

61 Serdar Kurtuluş

62 Serdar Taşcı

63 Serkan Kurtuluş

64 Tayfun Pektürk

65 Tunay Torun

66 Turgay Bahadır

67 Utku Yuvakuran

68 Uygar Zeybek

69 Valentín Viola

Kaynak:Biyografi.info