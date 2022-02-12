Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sinem Yüksel Biyografisi

Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir? Sinem Yüksel kaybettiği nişanlısı Ahmet Çalık'ın ardından “Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek” sözleriyle yaptığı paylaşım ile yürek dağladı. Bunun üzerine Sinem Yüksel ile ilgili araştırmalar yapıldı. İşte, Sinem Yüksel Biyografisi...

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.

AHMET ÇALIK'IN NİŞANLISI SİNEM YÜKSEL KİMDİR?

Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

NE OLMUŞTU?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Nikah günü almak için çıktığı yolda kaza geçirmişti! Sinem yüksel kaybettiği nişanlısı Ahmet Çalık'ın ardından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı!