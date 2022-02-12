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  3. Nikah günü almak için çıktığı yolda kaza geçirmişti! Sinem yüksel kaybettiği nişanlısı Ahmet Çalık'ın ardından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı!

Nikah günü almak için çıktığı yolda kaza geçirmişti! Sinem yüksel kaybettiği nişanlısı Ahmet Çalık'ın ardından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı!

Geçtiğimiz ay nikah günü almaya giderken geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın nişanlısı Sinem Yüksel’in paylaşımı görenleri hüzne boğdu.

Nikah günü almak için çıktığı yolda kaza geçirmişti! Sinem yüksel kaybettiği nişanlısı Ahmet Çalık'ın ardından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı!

Geçirdiği Trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, tüm Türkiye'yi yasa boğarken kazadaki nikah detayı duyanları bir kez daha kahretmişti.

Nikah günü almak için çıktığı yolda kaza geçirmişti! Sinem yüksel kaybettiği nişanlısı Ahmet Çalık'ın ardından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı!

"HERKESTEN ÇOK SENİ SEVİYORUM"

Nişanlısı Sinem Yüksel ile evlilik planları yapan ve nikah günü almak için çıktığı yolda yaşamını yitiren milli futbolcunun nişanlısından duygusal bir paylaşım geldi.

Ahmet Çalık ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Sinem Yüksel, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek" notunu düştü.

Nikah günü almak için çıktığı yolda kaza geçirmişti! Sinem yüksel kaybettiği nişanlısı Ahmet Çalık'ın ardından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı!

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Nikah günü almak için çıktığı yolda kaza geçirmişti! Sinem yüksel kaybettiği nişanlısı Ahmet Çalık'ın ardından yaptığı paylaşım ile yürekleri dağladı!

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

{TITLE_STRIP}Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sinem Yüksel Biyografisi

 

Gül Erdoğan
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