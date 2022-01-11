Konyasporlu Ahmet Çalık için cenaze töreni düzenlendi! Babasının sözleri ve gözyaşları yürekleri burktu! İşte kazadan ve cenazeden fotoğraflar...

Takımı İttifak Holding Konyaspor'un izinli olduğu günde evlilik işlemleri için Ankara'ya giden 27 yaşındaki Ahmet Çalık, sabah saat 09.00 sıralarında kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ankara'ya bağlı Gölbaşı ilçesi Hacılar mevkisinde meydana gelen kazada Ahmet Çalık'ın aracı metrelerce sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalık'ın hayatını kaybetmesi futbol camiasında üzüntüye neden olurken birçok kulüp genç futbolcu için baş sağlığı mesajı yayımladı.

"BENİ YETİM BIRAKTIN"

Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan baba Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.

İKİ BAKAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

AİLESİ VE SEVENLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı.

Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Son dakika! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Öldü mü? Hangi takımlarda oynadı?