Trabzonspor, Ahmet Canbaz için Werder Bremen'le transfer görüşmelerine başladı ve bunu KAP'a bildirdi. Peki Ahmet Canbaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Ayrıntılar haberimizde.

AHMET CANBAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ahmet Canbaz, 27 Nisan 1998 tarihinde Almanya'nın Hannover şehrinde dünyaya geldi.

Futbola Hannover 96 altyapısında başlayan genç oyuncu, 2013 yazında Eintracht Braunschweig takımına transfer oldu. Braunschweig'da U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra Braunschweig II takımına yükselen Canbaz, Temmuz 2018'de A takıma yükselma başarısı gösterdi.

Braunschweig A takımıyla fazla forma şansı bulamayan genç yetenek, Ocak 2019'da Werder Bremen II'ye transfer oldu. Genç yıldız, yeni kulübüyle Almanya 4. Ligi'nde 10 maçta forma giydi ve bir de asist yaptı.

Ahmet Canbaz, 2013 yılından bu yana altyaş kategorilerinde 23 kez Türkiye Milli Takımı formasını giydi.

Sağ ayağını kullanan genç yetenek, hem merkez orta sahada hem de kanatlarda görev alabiliyor. Canbaz, sezonu Werder Bremen II takımında tamamladı.