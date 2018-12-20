Ahmet Cem Ersever Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında Öldü?

AHMET CEM ERSEVER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1950 Ölüm tarihi : 04.Kasım.1993

Ahmet Cem Ersever kaç yaşında öldü : 43

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Meslek : Asker

Ahmet Cem Ersever doğum yeri : Erzurum

Ölüm yeri : Ankara

AHMET CEM ERSEVER BİYOGRAFİSİ

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele birimi [JİTEM]’in kurucusu ve komutanı.

Ahmet Cem Ersever, 1950 yılında, Erzurum’da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini gerçekleştirmek üzere kayıt olduğu Ankara Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bir yıl okuduktan sonra bıraktı ve 1969 yılında Harb Okulu’na kayıt oldu. 1972 yılında, bu okuldan başarıyla mezun oldu.

11 Aralık 1979 tarihinde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, çeşitli illerdeki kaçakçılık olaylarını soruşturmak üzere görev aldı, 20 Şubat 1980 tarihinde ise, Trabzon’a, benzer bir görevle atandı. Bu zaman dilimi içerisinde, yüzbaşı rütbesi altında görev yapıyordu.

12 Eylül sonrasında, Güneydoğu’daki terör, kaçakçılık vb.. örgütlü eylemlerle mücadele etmek için kurulan Jandarmücadele Birimi [JİTEM]’i kurmakla görevlendirildi. Jitem, doğrudan Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olarak çalışacak olan özel bir birimdi.

Ersever, Soner Yalçın ile beraber yaptığı röportajlarında, Mahmut Yıldırım ve faili mechul cinayetler hakkında bazı beyanlarda bulundu, bundan kısa bir süre sonra ise, Orgeneral Eşref Bitlis’in kuşkulu bir keşilde vefat etmesi nedeniyle otuz çalışma arkadaşıyla beraber görevinden istifa etti.

24 Ekim 1993 tarihinde, Soner Yalçın ile gerçekleştirdiği röportajlarla ilgili ifade vermek üzere gittiği Ankara’da kayboldu. 4 Kasım 1993 tarihinde, elleri arkadan bağlanmış ağzı bantlı kafasına iki el ateş edilmiş cesedi, Ankara Elmadağ ilçesi çıkışında bulundu. Yakın tarihler içerisinde sevgilisi Neval Boz ve itirafçı Murat Demir’in de cesetleri, Ankara’da bulundu. Kendisini öldürenlerin kimliği belirlenemedi.

Ersever’in avukatı Emin Emir tarafından, kendisi ile Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu arasında takın ilişkilerin olduğu belirtildi. Sağlığında, Üçgendeki Tezgah ve APO-PKK-Kürtler adlı kitapları yazmış olan Ersever’in adına, Soner Yalçın tarafından yazılmış olan Binbaşı Ersever'in İtirafları adlı bir eser de bulunmaktadır.

Kaynak:Biyografi.info