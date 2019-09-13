Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.



Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Son yıllarda AK Parti değer söylem ve politikalardan uzaklaştı, her alanda sorunlar başladı.Dava hassasiyetimiz gereği gönül kırmamaya özen gösterdik. Neden 22 nisandan itibaren daha yüksek sesle dile getirmeye başladık?

AK Parti oy kaybetmiştir. Önümüzde kapsamlı bir muhasebe yapacak 4 yıllık seçimsiz bir zaman vardır .

Ayrıntılar geliyor...