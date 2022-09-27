Ahmet Davutoğlu fena faka bastı! Gülen için "Hoca efendi" dediğini reddetti, konuşması dinletince sustu kaldı

Siyasi isimleri programında ağırlayan Oğuzhan Uğur, Babala TV'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuk oldu.

Bir izleyici Davutoğlu'na, " Işık evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız? " sordu.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLGİLİ OLUMLU BİR AÇIKLAMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Davutoğlu, "Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütüyle ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir." cevabını verdi.

"ASLA FETÖ İLE İLGİLİ TEK BİR İFADEM YOK"

İzleyici bunun üzerine, Davutoğlu'na katıldığı 10. Türkçe Olimpiyatları'nı anımsatarak, "Konuşmanızı izlemenizi tavsiye ediyorum" dedi. Bunun üzerine Davutoğlu, " Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmaydı. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok" dedi.

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"HOCA EFENDİ DEMEDİM, KONUŞTUĞUMU BİLİRİM"

İzleyici tekrar araya girerek Davutoğlu'nun konuşmasını okudu. Davutoğlu konuşmasında "Hoca efendi" ifadesini kullanmadığını reddederek, "Hocaefendi demedim, ne konuştuğumu bilirim" dedi. Akabinde ise seyircilerden biri Davutoğlu'na yaptığı konuşmayı dinletti.

KONUŞMASI DİNLETİLDİ

Konuşması dinletilen Davutoğlu'nun, "Başta hocaefendi olmak üzere bütün öncüler de selam olsun" dediği duyuldu. Bunun üzerine programda alış tufanı koptu.