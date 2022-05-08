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  3. Ahmet Davutoğlu, kendisine "Türk değil" diyen Ümit Özdağ'a karşı sessizliğini bozdu! "Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok!"

Ahmet Davutoğlu, kendisine "Türk değil" diyen Ümit Özdağ'a karşı sessizliğini bozdu! "Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok!"

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı alıntıyla Ümit Özdağ'a yanıt verdi. Kendisine Türk değil diyen Özdağ'a başka fikirler üzerinden yanıt veren Davutoğlu, "Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok" ifadelerini hesabında paylaştı.

Ahmet Davutoğlu, kendisine "Türk değil" diyen Ümit Özdağ'a karşı sessizliğini bozdu! "Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok!"

Son günlerde mülteci, Süleyman Soylu, Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'na ilişkin polemik yaratan açıklamalarıyla gündem haline gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu defa Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na "Türk değil" ifadelerini kullanarak yeni bir tartışma konusu yaratmıştı. Yaşananların üzerine Davutoğlu'ndan beklenen paylaşım geldi.

Ahmet Davutoğlu, kendisine Türk değil diyen Ümit Özdağ'a karşı sessizliğini bozdu! Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok!

"TÜRKİYE'NİN YERLİ WİLDERS'LERE İHTİYACI YOK"

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Ümit Özdağ'a bizzat yanıt vermek yerine, farklı bir hesabın gönderisini alıntılamayı tercih etti. Bahsi geçen yanıt niteliğindeki paylaşımda ise "Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok! Kullandığınız kışkırtıcı dil ülkemizin ve milletimizin birliği için tehdittir! İnsanımız hayat pahalılığı altında ezilirken gündemi değiştiriyor ve göçmen meselesinin aklı selimle çözülmesine manipülasyonlarınızla engel oluyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

Ahmet Davutoğlu, kendisine Türk değil diyen Ümit Özdağ'a karşı sessizliğini bozdu! Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok!Ahmet Davutoğlu, kendisine Türk değil diyen Ümit Özdağ'a karşı sessizliğini bozdu! Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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