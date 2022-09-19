Ahmet Davutoğlu: "Kürtlerin hakkını ben savunacağım. Çok isterim Kürtçeyi öğrenmeyi. "

Ahmet Davutoğlu, Sultanbeyli'de ilginç açıklamalara yer verdi. Kürt meselesine değinen Gelecek Partisi lideri, dönemin başbakanıyken Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'ı kabul ettiğini dile getirdi. Öte yandan partisinin Kürtler, aleviler ve sünniler için olduğunu anlatan Davutoğlu Kürtçeyi öğrenmek istediğini de söyledi.

"ÇOK İSTERİM KÜRTÇEYİ ÖĞRENMEYİ"

Kürtçe öğrenmeyi çok istediğini söyleyen Davutoğlu, "12 İmamı ezbere sayarım. Niyaz duasını bilirim. İlgilendiğiniz konuyu bileceksiniz. ‘Ali’yi Alevilerden daha çok severim’ demenin bir anlamı yok ki… Çok isterim Kürtçeyi öğrenmeyi. Olmadı istediğim kadar. Prens Charles Galce öğreniyor. Bunu ayrılıkçı bir profesörden Galce öğreniyor. " şeklinde konuştu.

Bir Türk olarak Kürtlerin hakkını savunacağını söyleyen Davutoğlu, "Gelecek Partisi aynı zaman da Kürt Partisi, Alevi partisi, Türk partisi. Ben bir Türküm, Kürtlerin hakkını ben savunacağım. HDP Genel Merkezi’ne gitmiş tek siyasetçiyim. Hem de Başbakan olarak. Hiç de gocunmadım. Ama dediklerimi dinlemedikleri için, PKK’nın silahlı mücadele çağrısına destek verdikleri için 23 Temmuz’da terörle mücadeleyi başlattım." ifadelerine yer verdi.