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Ahmet Davutoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin suçlama! Menfaati bitti, nankörlüğü "Pes" dedirtti!

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çirkin ithamlarda bulunurken, vatandaştan "Menfaati bitenin nankörlüğü başlar" yorumları geldi.

Ahmet Davutoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin suçlama! Menfaati bitti, nankörlüğü "Pes" dedirtti!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Ak Parti döneminde Dışişleri Bakanlığı'ndan Genel Başkanlığa bir çok görev üstlenen Davutoğlu, kurduğu DEVA Partisi ile birlikte eski parti ve dava arkadaşlarına düşman kesildi. Son olarak, Selahattin Demirtaş'ın hapiste yatmaması gerektiğine dikkat çekerek iktidara mesaj veren Davutoğlu, bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Ahmet Davutoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin suçlama! Menfaati bitti, nankörlüğü Pes dedirtti!

"MENFAATİ BİTENİN NANKÖRLÜĞÜ BAŞLADI"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin suçlamalarda bulundu. Davutoğlu, "Yolsuzlukla mücadele diyerek geldiniz, ülkeyi yolsuzluk cennetine çevirdiniz" diyerek, tepkileri üzerine çekti. "Bu ülkenin üzerinde oluşturduğunuz kara bulutları da alın gidin" diyen Davutoğlu'na vatandaştan, "Dün Selo'nun hapisten çıkmasını istersin, bugün eski göz bebeğin iktidara git dersin. Ama siz de haklısınız menfaat bitince nankörlük başlar" şeklinde yorumlar geldi.

Ahmet Davutoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin suçlama! Menfaati bitti, nankörlüğü Pes dedirtti!Ahmet Davutoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin suçlama! Menfaati bitti, nankörlüğü Pes dedirtti!

Büşra Mercimek
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