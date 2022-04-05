Ahmet Davutoğlu'ndan hadsiz paylaşım! Eski dava arkadaşlarıyla alay etti! "Komedi filmi izlemek isteyen..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında iktidar karşıtı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. AK Parti ile yollarını ayırmasının ardından CHP ve HDP sempatisini her fırsatta kamuoyuna gösteren Davutoğlu, iktidar karşıtı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Davutoğlu, bu defa Bakan Nebati ve Soylu, hemen ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

"KOMEDİ FİLMİ İZLEMEK İSTEYEN..."

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Netflix'in zammına ilişkin açıklama yaparken, eski dava arkadaşlarını da hedef almayı ihmal etmedi. Davutoğlu, "Gençler Netflix'e de zammın geldiği şu günlerde size bir tavsiyede bulunayım; komedi filmi izlemek isteyen Nurettin Nebati’nin, gerilim ve korku filmi arayanlar da Bahçeli ile Soylu’nun videolarını izleyebilir." ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu'na takipçilerinden "Yediğin kaba pislemeyi sen de gördük" şeklinde ağır yorumlar geldi.