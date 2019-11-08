Ahmet Davutoğlu'nun partisi binası belli oldu

AK Parti’den istifa edip yeni parti çalışmalarına girişen Ahmet Davutoğlu’nun kullanacağı parti binası belli oldu. Davutoğlu partisiyle ilgili çok konuşulacak bir detayı açıkladı. Davutoğlu'nun Ali Babacan'a birleşme teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Davutoğlu’nun parti çalışmasındaki Bahçelievler’deki binası belediye tarafından mühürlenmişti. Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulmaya hazırlanan partinin yeni İstanbul il merkezi Küçükçekmece’de tutuldu. Tadilat çalışmaları başlatılan binanın bu ay sonuna kadar hazırlanması bekleniyor.

Ali Babacan'a birleşme için bir teklif yapılmış

Öte yandan Davutoğlu en çok merak edilen Babacan'la birleşme olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. Davutoğlu'nun yaptığı bir açıklama, Ali Babacan'a birleşme için bir teklifin yapıldığını ortaya koydu. Davutoğlu Ali Babacan ile birlikte hareket edip etmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:Birlikte hareket etmeye karşı değiliz ama yanıt alamadık

Başka bir birleşme gündemimiz planımız yok

Davutoğlu konuşmasının devamında ''Partimizin oluşumu bizim için tek hedeftir. Başka bir birleşme gündemimiz planımız yok" açıklamasında bulundu.

Yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak

Davutoğlu yaptığı açıklamada ''yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Takvim işliyor'' dedi. Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

İnşallah en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız. Sayın Karamollaoğlu ile dostluğumuz geçmişe dayanır. Hepimizin özele koruması gereken insani ilişkilerdir, Sayın Babacan’la da biz her şeyden önce dostuz, isterdik ki hep beraber olalım ama bu mümkün olmadı. Bizim için kendi partimizin sağlıklı oluşması tek hedeftir. Her türlü görüşe açığız.

Ahmet Davutoğlu- Ali Babacan partisi için son nokta koyuldu!