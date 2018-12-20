Ahmet Demircan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Temmuz.1954

Ahmet Demircan kaç yaşında : 64

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Doktor, Milletvekili, Bakan

Ahmet Demircan doğum yeri : Samsun

AHMET DEMİRCAN BİYOGRAFİSİ

19 Temmuz 2017 tarihinde Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi.

Ahmet Demircan, 13 Temmuz 1954 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Baba adı Mehmet Faik, anne adı Behiye'dir. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Samsun İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. . Samsun 1 No’lu Sağlık Ocağında 8 ay Pratisyen Doktor olarak çalıştıktan sonra aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı.

Ahmet Di, Muş Devlet Hastanesinde yaptı.

Ahmet Demircan, askerlik hizmetini Sarıkamış Asker Hastanesinde Tabip Asteğmen olarak yerine getirdi. 1989-1995 Samsun Bafra Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı.

Refah Partisi’nden 20. Dönem, Fazilet Partisi’nden 21. Dönem Samsun Milletvekili seçildi. 54. Necmettin Erbakan Hükümetinde Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.

Saadet Partisi ve Halkın Sesi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

30 Eylül 2012 tarihinde 4. Büyük Kongrede AK Parti MKYK üyeliğine seçildi. Halen MKYK üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

19 Temmuz 2017 tarihindiği ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından Recep Akdağ Başbakan Yardımcı olarak görevlendirildi. Recep Akdağ’dan boşalan Sağlık Bakanlığına Ahmet Demircan görevlendirdi. Kaynak:Biyografi.info