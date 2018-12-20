Ahmet Doğan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET DOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Kasım.1961

Ahmet Doğan kaç yaşında : 57

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Akademisyen

Ahmet Doğan doğum yeri : Kayseri

AHMET DOĞAN BİYOGRAFİSİ

Ocak 2016 ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Yrd.Doç. Dr. Ahmet Doğan, Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

Ahmet Doğan, 1 Kasım 1961 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun1983 yılında oldu. Yüksek lisansını 1986 yılında Erciyes Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. 1992 yılında New York’da Rensselaer Polytechnic Institute Troy’da (MBA) İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını aldı. Doktorasını ise 1996 yılında Ankara Üniversitesi'nde yaptı. Aynı üniversitede çeşitli kademelerde yöneticilik görevi yaptı.

Ayrıca Serbest muhasebeci mali müşavir ve bağımsız denetçi yetki belgesine sahiptir.

Gazze'ye 31 Mayıs 2010 tarihinde yardım malzemesi götürürken İsrail askerlerinin saldırısı sonucu Mavi Marmara gemisindn Doğan'ın babasıdır.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine AKP’den milletvekili aday adaylığına başvurmak için Erciyes Üniversitesindeki öğretim üyesigörevinden istifa ederek AK Parti Kayseri listesinde 2. sıradan milletvekili adayı oldu.

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olan Ahmet Doğan, 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmedi.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olan Ahmet Doğan, evlidir. 3 çocuğu vardır.

Ocak 2016 ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Erciyes Üniversitesi'nde Verdiği Dersler :

Genel Muhasebe (Lisans)

Envanter ve Bilânço (Lisans)

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları (Lisans)

Maliyet Muhasebesi (Lisans)

Anabilim Dalı Semineri (Yüksek Lisans)

Yeni Finansal Araçlar ve Muhasebe (Doktora)

Kaynak:Biyografi.info