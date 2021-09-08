Ahmet Edip Uğur kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Evli mi ? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasına girdi. İşte Ahmet Edip Uğur ile ilgili bilgiler...

AHMET EDİP UĞUR KİMDİR, NERELİ?

Ahmet Edip Uğur, 7 Nisan 1950 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AK Parti Balıkesir il başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı olup 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilidir.

2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olmuştur. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento’ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’ da yapan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento’ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 2004-2009 arası Balıkesir belediye başkanlığı yapan Sabri Uğur'un kuzenidir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Türk siyasetçi ve iş adamı olan Ahmet Edip Uğur, evli ve 3 çocuk babasıdır

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir beyin tümörü ile mücadele eden eski AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur, 71 yaşında hayatını kaybetti.