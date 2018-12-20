Ahmet Erdem Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET ERDEM KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1956

Ahmet Erdem kaç yaşında : 62

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Burcu :

Meslek : Bakan

Ahmet Erdem doğum yeri : Tokat

AHMET ERDEM BİYOGRAFİSİ

27 Ağustos 2015 tarihinde 63. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirildi.

Ahmet Erdem, 1956 yılında Tokat'ta doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tokat'ta okudu. Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara'da yaptı.

Ahmet Erdem, sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ahmet Erdem, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında uzun süre çalıştı.

Ahmet Erdem, İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar olarak görev yapmakta iken 27 Ağustos 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 63. Hükümet bakanları listesinde milletvekili olmadığı halde dışarıdan bağımsızlar kontejanından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak gösterildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabine onaylandı.

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında bir koalisyon hükümeti kurulmadığı için, Anayasa'nın 116. Maddesi gereğince kurulmak zorunda olunan geçici Bakanlar Kurulu kabinesi içinde oldu.

Kaynak:Biyografi.info