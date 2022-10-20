Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Milletvekilliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi partiye geçecek? AK Parti'den neden istifa etti?

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Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan ve geçmişte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini de yürüten Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba'nın sürpriz istifası sonrası akıllarda soru işareti oluştu. Peki Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Merak edenler ve daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için Ahmet Eşref Fakıbaba'nın biyografisi haberimizde...

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? AHMET EŞREF FAKIBABA BİYOGRAFİSİ

Ahmet Eşref Fakıbaba, 1951 yılında Şanlıufa'nın Birecik ilçesinde dünyaya geldi. Anne adı Rızkiye, baba adı Ali'dir.

Tıp Doktoru, Genel Cerrahi Uzmanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde ihtisas yaptı. Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik Devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. 2 dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
25, 26 ve 27. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 65. Hükûmette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen 71 yaşındaki Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Fakıbaba, 20 Ekim 2022 Perşembe günü yaptığı açıklamayla AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa etmiştir.

AHMET EŞREF FAKIBABA AK PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ahmet Eşref Fakıbaba, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlaşıma uygun olmadan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur.

Fakıbaba'nın açıklamasından yola çıkarak görüş farklılıkları nedeniyle partiden istifa ettiğini söyleyebiliriz.

Fakıbaba'nın istifası hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan gazeteci Muhammed Vefa, "Fakıbaba bir süredir parti içinde eleştirilerini dile getiriyordu. Geçtiğimiz yıl tekrar istifa noktasına gelmişti, ikna edilmişti. Erdoğan’ın Kürtleri kastederek ‘PKK'lılar 5-10 çocuk doğuruyor’ demesi Fakıbaba için bardağı taşıran son damla oldu.” ifadelerini kullandı.

EŞFEF FAKIBABA HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

Habertürk'ün haberine göre Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçecek. Fakıbaba'nın parti rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takacak.

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi

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