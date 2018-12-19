Ahmet Eşref Fakıbaba Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Aralık.1951

Ahmet Eşref Fakıbaba kaç yaşında : 67

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Doktor, Milletvekili, Bakan

Ahmet Eşref Fakıbaba doğum yeri : Birecik, Şanlıurfa

AHMET EŞREF FAKIBABA BİYOGRAFİSİ

19 Temmuz 2017 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görevlendirildi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğmuştur. Birecik Lisesinden mezun olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında doktor olarak mezun oldu.

Ahmet Eda İstanbul Taksim ilkyardım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu.

1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AKP’den Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonra’dan Saadet Partisi’ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş’un parti’den ayrılış nedenini göstererek parti’den istifa etmiştir. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yılında bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy (%44) alarak Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013 tarihinde belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, Ak Parti’ye katılmıştır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Ahmet Eşref Fakıbaba, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde milletvekili genel seçimlerinde AKP Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir.

19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görevlendirildi. Yeni görevini Faruk Çelik’den teslim aldı.

Kaynak:Biyografi.info