Ahmet Eyüp Özgüç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET EYÜP ÖZGÜÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Mart.1971

Ahmet Eyüp Özgüç kaç yaşında : 47

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Siyasetçi

Ahmet Eyüp Özgüç doğum yeri : Fatih, İstanbul

AHMET EYÜP ÖZGÜÇ BİYOGRAFİSİ

Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi (TURK PARTİ) Genel Başkanıdır.

Ahmet Eyüp Özgüç, 10 Mart 1971 tarihinde İstanbul Fatih'de doğmuştur.

1994 yılında Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1994-1996 yılları arasında (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) SMMM stajerliği programını tamamlayarak SMMM sertifikasını aldı.

1996 yılında girdiği imtihan sonucunda Başbakanlık Teftiş Kurulu bünyesinde Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi‘nde Yüksek Lisans eğitimine başlayarak “Türkiye’de Bütçe Açıkları ve İç Borçlanma İlişkisi” konusunda yüksek lisans tezini 2000 yılında tamamlayarak mezun oldu.

2001 ve 2002 yılları arasında, Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Dünya Bankası işbirliği ile kurulan Türk Kamu Yönetiminin iyileştirilmesi projesinde komisyon üyeliği ve 2001 yılında Başbakanlık bünyesinde Uluslararası İyi Yönetim Kanlığı görevlerinde bulundu.

2002 yılında Başbakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Grubu Başkanı olarak gelişmekte olan ve krizde bulunan ekonomiler üzerine araştırma, geliştirme çalışmalarında bulundu.

2001 yılında Başbakanlık Müfettişliğine atanan Ahmet Eyüp Özgüç, 2003-2006 yılları arasında bu görevi ile eşzamanlı Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Denetim Kurulu üyeliğini yürüttü.

BEDAŞ’ın özelleştirilmesi, planlama ve programlama konularında çalışmalarda bulundu. Şirketin teknolojik donanımını geliştirmek amacıyla kurduğu araştırma komitesi, çalışmalar kapsamında verimliliği arttırıcı tedbirler geliştirdi.

2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda Sekizinci Beş-Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında görev aldı. 2002, 2003 ve 2008 yıllarında Belçika’da yapılan çeşitli Avrupa Birliği toplantılarında Türk Heyetinin Başkanlığını yürüttü.

2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek 2005-2006 yılları arasında USA/Pittsburgh, Carnegie Mellon University Heinz School’da Kamu Yönetimi eğitimi aldı. 2006-2007 yıllarında ise USA/New York, Columbia University School of International and Public Affairs'de Kamu Politikaları ve Kamu Yönetimi alanında Master derecesini tamamladı.

Türkiye’ye döndükten sonra 2008-2009 yıllarında, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kurucu Genel Sekreteri olan Özgüç, 2009-2010 yıllarında da İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini yürüttü.

2012 yılında Başbakanlık Başmüfettişiliği görevinden istifa ederek kamu görevinden ayrılan Ahmet Eyüp Özgüç, halen Türk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve World Political Forum Yönetim Kurulu Başkanı görev ve ünvanlarını sürdürmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Özgüç, Exeter Üniversitesi (İngiltere) Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde doktora çalışmasına devam etmektedir.

Ahmet Eyüp Özgüç Türkiye Hareketi’nin kurucu Genel Başkanı’dır. Ankara’da yapılan Olağanüstü Kongre'de yapılan tüzük değişikliği ile adını Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi olarak (TURK PARTİ) değiştirdi.

Ahmet Eyüp Özgüç, 24 Ekim 2010 tarihinde TRT Haber spikeri Serra Karaçam ile evlendi. 2013 yılında boşandı. Bir kız çocuğu vardır.

Kaynak:Biyografi.info