Ahmet Faruk Ünsal Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET FARUK ÜNSAL KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1963

Ahmet Faruk Ünsal kaç yaşında : 55

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Meslek : Mühendis, Politikacı, Siyasetçi

Ahmet Faruk Ünsal doğum yeri : Diyarbakır

AHMET FARUK ÜNSAL BİYOGRAFİSİ

Ahmet Faruk Ünsal, 1963 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Babasının adı Abdurrahman, annesinin adı Zekiye’dir. Babası eski Milli Selamet Partisi Milletvekilidir.

İstanakarya Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden mezun oldu.

Bir dönem makine mühendisi olarak TAI’de [Turkish Aerospace Industries, Inc (TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.)] mühendis olarak çalıştı.

2002 seçimlerinde 22. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapmıştır. 2007 seçimlerinde aday olarak gösterilmedi.

Ahmet Faruk Ünsal, “Mazlumder” Genel Başkanı olup halen bu görevini yürütmektedir. Aynı zamanda İHH. ( İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) dış ilişkiler koordinatörlüğünü de yapıyor.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, 28 Ocak 1991 tarihinde 54 kişi tarafından kuruldu. Daha çok MAZLUMDER kısa adıyla tanınmaktadır.

Ahmet Faruk Ünsal, 13 Mart 2013 tarihinde PKK’nın elindeki esirleri teslim almak için Türkiye'den K. Irak'a giden 6 kişilik heyet içinde Mazlumder başkanı olarak görev aldı.

Ahmet Faruk Ünsal, evli ve 2 çocuk sahibidir.

Ahmet Faruk Ünsal, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafındacini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Güneydoğu Anadolu Bölgesinden girmiştir.

Kaynak:Biyografi.info