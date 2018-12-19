Ahmet Fetgeri Aşeni Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında Öldü?

AHMET FETGERİ AŞENİ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1886 Ölüm tarihi : 16.Ocak.1966

Ahmet Fetgeri Aşeni kaç yaşında öldü : 80

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Meslek : Sporcu

Ahmet Fetgeri Aşeni doğum yeri : Yanık Köyü, Sapanca, Sakarya

Ölüm yeri : Gölcük, Kocaeli

AHMET FETGERİ AŞENİ BİYOGRAFİSİ

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucularından. ve 6. başkanıdır.

Ahmet Fetgeri Aşeni, 1886 yılında Sakarya, Sapanca ilçesinin Yanık Köyünde doğmuştur. Batum civarından göç etmiş bir soydan gelmektedir. Çerkez asıllıdır. Babasının adı Musa’dır. Babası öldükten sonra İstanbul’a yerleşmişler. Mekteb-i Bahriye (Deniz Harp Okulu)’dan deniz subayı olarak mezun oldu. Deniz Harp Okulunda daha öğrenci iken güreş ve aletli jimnastikle uğraşarak spor hayatına başladı.

1903 yılında arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurulmasına katıldı. (Ahmet Fetgeri Aşeni, Mehmet Ali Fetgeri Aşeni, Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket, Kadızade Nazım Nazif (Ander) ve 20’ye yakın genç Beşiktaş'ın ilk kurucularıdır. Kurucuların ortak özellikleri Kafkas kökenli olmalarıdır.)

1923 yılında Türk sporunun ilk örgütü Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurucuları arasında yer aldı. 1923 yılında kurulan ilk Güreş Federasyonu'nun da başkanlığı görevini bir yıl yaptı. 1924 yılında Atletizm Federasyonu başkanlığı görevine getirildiyse de bir yıl sonra tekrar Güreş Federasyonu başkanlığına döndü ve 1937 yılına kadar bu göreve devam etti.

1924 yılında Paris, 1928 yılında Amsterdam ve 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporcu kafilelerine yönetici kimliği ile katıldı.

Kardeşi Mehmet Ali Fetgeri de iyi bir jimnastikçi ve halterci idi. Ahmet Fetgeri Aşeni’nin kızı Suat Fetgeri Tarı da eskrim sporunda yetişmiş idi. 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda da Ahmet Fetgeri Aşeni yönetici, kızı Suat Fetgeri de eskrimci olarak Türkiye'yi temsil ettiler. Kardeşi Mehmet Ali Fetgeri 1931 yılında vefat etti. Mehmet Ali Fetgeri 19 Ocak 1931'de İstanbul'da çalışmakta olduğu Adapazarı Maden İşletmeleri A.Ş.'nin bulunduğu Agopyan hanında çıkan yangına görevi başındayken yakalanır. Çalışma odasını hemen terk etmek yerine belgelerini, evraklarını kurtarmaya çalışır. Odasına dolan yoğun gaz ve duman nedeniyle Kafkasyalı iki iş arkadaşıyla birlikte boğularak yaşama veda eder. Öldüğünde henüz 41 yaşındadır.

1928–1930 yılları arasında 6. Beşiktaş JK Başkanı olarak görev yaptı.

Ahmet Fetgeri Aşeni, deniz albaylığından emekli olduktan sonra Gölcük'e yerleşerek ömrünün sonuna kadar orada yaşadı.

9 Mayıs 1936 tarihinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak 19 Mayıs’ta kutlanan spor gününün her yıl “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” olarak milletçe kutlanması önerisini Atatürk’e sundu ve kabul edildi.

Ahmet Fetgeri Aşeni, evli idi ve bir oğlu 2 kızı vardır.

Ahmet Fetgeri Aşeni, 16 Ocak 1966 tarihinde Kocaeli, Gölcük’de 80 yaşında ölmüştür.

İstanbul'un Fulya semtinde adını taşıyan spor salonu 2000'li yılların ortalarına kadar varlığını devam ettirdi. 21 Eylül 2014 tarihinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kocaeli, Gölcük’de Ahmetaptı.

Kaynak:Biyografi.info