Ahmet Gülhan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1940

Ahmet Gülhan kaç yaşında : 78

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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Ahmet Gülhan doğum yeri : İstanbul

AHMET GÜLHAN BİYOGRAFİSİ

Ahmet Gülhan, 1940 yılında İstanbul, Kadıköy yeldeğirmeni semtinde doğmuştur. Aslen Adanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmış. Sinema oyuncusu Yalçın Gülhan kardeşidir. Tophane Erkek Sanat Enstitüsü'nün motor bölümünden sonra Akşam Teknik Okulu makine bölümünü bitirdi. Lise yıllarında Yeldeğirmeni Spor'un amatör lisanslı sağ açık futbolcusu ve okulun en başarılı atletiydi.

1956 -1m sporu ile uğraştı. Atletizme Fenerbahçe Kulübünde başlayan Ahmet Gülhan, ilk yılında gençler İstanbul şampiyonu oldu. Spor yaşantısında giderek yükselen bir grafik çizmeye devam eden Ahmet Gülhan 400 metre engelli ve 4x400 gençler bayrak yarışmacısı olarak 1957 – 1958 – 1959 yıllarında İstanbul ve Türkiye şampiyonu oldu. 400 metre gençlerde (50,5 saniye), 400 metre engelli gençlerde (56.7 saniye) ve 4x400 gençler bayrak yarışında (3.24.6 saniye) ile Türkiye rekorları kırdı ve 4x400 bayrak yarışı rekoru birkaç yıl önce ancak egale edilebildi. 1961'de tiyatro için atletizmi bıraktı.

(MTTB) Milli Türk Talebe Birliği'nde İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı yaptığı sıralarda 1960'ın soğuk bir kış akşamı Birlik Tiyatrosu ile beraber Alpullu Şeker Fabrikası'nda bir arkadaşı hastalandığı için yerine oynadığı ‘‘Duvarların Ötesi’’ adlı oyunun ardından 1961’de Cahitler Tiyatrosunda profesyonel tiyatro hayatına başlamış.

Ahmet Gülhan, Haldun Taner'in öncülüğünde ve Zeki Alasya ile Metin Akpınar’da kurucuları arasında olan 1967'de İstanbul'da kurulan “Devekuşu Kabare” tiyatrosunun kurucularındandır. 1978 Nisanında Ahmet Gülhan ile Haldun Taner, “Devekuşu Kabare” tiyatrosundan ayrılıp ayrılıp Tef Kabare tiyatrosunu kurdular.

Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Çoğu Devekuşu Kabare tiyatrosunda olmak üzere bugüne kadar 60’a yakın tiyatro oyununda rol alan, televizyonda ise Biz Size Aşık Olduk ve Sev Kardeşim dizileriyle yakından tanıdığımız tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan, ayrıca bir çok sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Astronot Niyazi oyunu ile tiyatro yönetmenliğine başladı. Bir zamanlar Devekuşu Kabare tiyatrosundayken Metin Akpınar ile sıkı dost idiler.

Ahmet Gülhan, 29 yıllık eşi, meslektaşı Gülümser hanım ile birlikte Beylerbeyi vapur iskelesinin karşısındaki dışı eski, içi modern bir apartmanın çatıdaki dubleks dairesinde oturuyor.

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 5 Ocak 2017 tarihinde vizyona giren "Çalgı Çengi İkimiz" adlı filmde başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşırken diğer rollerde Ayhan Taş, Burak Satıbol, Barış Yıldız, Cahit Gök, Sinasi Yurtsever, Ceyhun Güneş, Korhan Herduran, Hakan Akın, Ahmet Gülhan gibi oyuncular yer almıştır.

Ahmet Gülhan Rol aldığı bazı oyunlar:

1983 - Sade Vatandaş Şvayk Hitler'e Karş : Bertolt Brecht - Şan Tiyatrosu

1983 - Kaldırım Şerçesi : Başar Sabuncu - Şan Tiyatrosu

1981 - Hababam Sınıfı Müzikali : Rıfat Ilgaz - Şan Tiyatrosu

Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht

Generallerin 5 Çayı

Yönettiği tiyatro oyunları:

Medya Medya Nereye

Demokrasi Gemisi

Aşkolsun (müzikal)

Ahmet Gülhan Filmleri ve Dizileri:

2016 - Çalgı Çengi İkimiz (Sinema Filmi)

2015 - Yeni Hayat(Süleyman) (TV Filmi)

2015 - Kardeşim Benim (Erkan Baba) (Sinema Filmi)

2010 - Cümbür Cemaat Aile (İsmet)

2009 - Suluboya(Sinema Filmi)

2006 - Sev Kardeşim (Rıdvan Kalabık)

2004 - Herşey Yolunda(Mustafa Celal)

2004 - Dişi Kuş

2002 - Biz Size Aşık Olduk

1992 - Mahallenin muhtarları

1991 - At Kestanesi

1989 - Kaldırım Serçesi

1987 - Sevgili Bebeklerim

1987 - Mesela Muzaffer

1986 – Perihan Abla

1983 – Kartallar Yüksek Uçar

1981 - Hababam Sınıfı müzikal

1977 - Sivri Akıllılar

1969 - Günahını Ödeyen Adam (Matematik Öğretmeni)

Kaynak:Biyografi.info