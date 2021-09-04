Ahmet Hakan, kendisini hedef alan Tanju Özcan'ı sert sözlerle vurdu: Her faşist gibi sen de özür dilersen küçüleceğini varsayıyorsun?

Türkiye'nin son günlerde adını en çok duyduğu isimlerden biri olan Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için bir kadın ile yaşadığı diyaloğu alaycı sözlerle anlatmış, tepkilerin odağı olmuş. Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında Özcan'ı eleştiren Hakan," Tanju Özcan’ın bu anısını, “Biraz da gülelim eğlenelim” diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı. Ülkemde mülteci istemiyorum” tavrını, “Mülteciye su bile yok” noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de...” ifadelerini kullanmıştı.

TANJU ÖZCAN: AL EVİNE 3 TALİBAN TERÖRİSTİNİ

Daha sonra Taliban hakkında bir köşe yazısı kaleme alan Hakan'ın yazısını alıntılayarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, " Duayen gazeteci Ahmet Hakan:) Madem talibandan korkmuyorsun, al evine 3 taliban teröristini, grupça selfi çekip Aleyna Tilki dinlersiniz. Yada O kadar cesursan sen git Kabile yerleş, Taliban senden korksun civanım delikanlım." ifadelerini kullanmıştı.

AHMET HAKAN: MÜPTEZELLİĞİN İÇİN NİYE EN KÜÇÜK BİR NEDAMET GÖSTERMİYORSUN

Bugün yayımlanan yazısında Ahmet Hakan, Tanju Özcan'ın kendisine verdiği cevap üzerine şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE’nin gündelik hayatı, dini yaşamı, çoğulcu yapısı, özgürlük ortamı karşısında...

Taliban’ın baskıcı, müdahaleci, tek tipçi gündelik hayatının hiç şansı yoktur.

Bunu vurgulamayı amaçlayan bir yazı yazdım dün. “Taliban bizden korksun, biz Taliban’dan niye korkalım ki” diye de başlık attım.

Bolu’nun müptezelliği tescilli Belediye Başkanı Tanju Özcan, benim bu yazımın başlığının altına şu yorumu yaptı sosyal medyada:

“Duayen gazeteci Ahmet Hakan :) Madem Taliban’dan korkmuyorsun, al evine üç Taliban teröristini, grupça selfie çekip Aleyna Tilki dinlersiniz. Ya da o kadar cesursan sen git Kabil’e yerleş. Taliban serden korksun civanım delikanlım.”

Bu yorumunu okuduktan sonra Tanju için söyleyeceklerim şunlardır:

Tanju!

Sen bırak Taliban’ı, korkmayı, Aleyna Tilki’yi falan da...

Söyle bakalım:

- Tüp bebek için senden yardım isteyen kadına karşı sergilediğin o ahlaksız tutum nedeniyle niye özür dilemiyorsun?

- Yaptığını marifet gibi anlatma müptezelliğin için niye en küçük bir nedamet göstermiyorsun?

- Yoksa her faşist gibi sen de özür dilersen küçüleceğini, yenilmiş olacağını mı varsayıyorsun?

- Partinin bile sahip çıkmadığı yaklaşımınla ilgili niye “Yaptık bir adilik, bir daha olmayacak, söz” falan demiyorsun, diyemiyorsun?

Bırak benimle uğraşmayı da sen bu sorulara cevap ver Tanju."

Not: Köşe yazısı Hürriyet'ten alınmıştır.

Ahmet Hakan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı topa tuttu: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de