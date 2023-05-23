Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"

Ahmet Hakan, Bekir Ağırdır'ın "Türkiye’de her şey olursun ama rezil olamazsın’ sözünü haklı çıkardığını yazdı. Bekir Ağırdır'ı eleştiren Ahmet Hakan, "Bu uyanıklıkla nasıl oldu da Kemal Bey’den birkaç milletvekilliği kapamadı" dedi.



Gazeteci Ahmet Hakan, “Rezil olamayanların en başta gideni: Bekir Ağırdır” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın sözlerini değerlendiren Ahmet Hakan, “‘Türkiye’de her şey olursun ama rezil olamazsın’ özlü sözü, bir kez daha haklı çıktı.” diye yazdı.

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Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Birinci turdan önce söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmamış, bütün analizleri yatmış, tüm tahminleri çökmüş. Fakat en küçük bir özeleştiri bile yok.

Özeleştiri olmadığı gibi, sanki “bilge kral” gibi çıkmış, hâlâ analiz kasmaya, tahmin yapmaya devam ediyor.

Söylediği yeni şeylerden biri şu:

“Hâlâ her şey mümkündür. Erdoğan’ın fark atması da Kemal Bey’in fark atması da mümkün.”

Şuna bak şuna!

Erdoğan fark atarsa “Bildim” diyecek, Kılıçdaroğlu fark atarsa yine “Bildim” diyecek.

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Yani sonuçta asla kaybetmiş olmayacak.

Uyanıklığı görüyor musunuz?

Bu uyanıklıkla nasıl oldu da Kemal Bey’den birkaç milletvekilliği kapamadı, anlamış değilim.”

İYİ PARTİ’NİN, HDP’NİN VE DİĞERLERİNİN OYU NEREDE?

Ağırdır’ın “Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 45’le Ecevit ve İnönü dahil CHP tarihinin en yüksek genel başkanlık oyuna ulaşmış. Bu aslında Kemal Bey’in kişisel başarısı.” ifadesine sert tepki gösteren Ahmet Hakan, şu cevabı verdi:

“Hadi ya? Gerçekten mi?

Koskoca İYİ Parti’nin oyu nerede? HDP’nin Diyarbakır’dan Van’a yağdırdığı milyonlarca oy nerede? Babacan, Davutoğlu nerede? Hadi Gültekin Bey’i saymayalım, Saadet nerede?

Ecevit, yüzde 40’ları HDP oylarıyla mı aştı kardeşim? Ecevit yüzde 40’ları aşarken yanında İYİ Parti gibi bir parti mi vardı? Saadet’le ittifak mı yaptı Ecevit? Davutoğlu, Babacan türü adamlara prim verdi mi Ecevit?”

“BUNLARIN SİZİ KANDIRMASINA MÜSAADE ETMEYİN”

Muhalif seçmen kitlesine de seslenen Ahmet Hakan, “Kandırılmayın” çağrısında bulundu.

Ahmet Hakan, “Sadece muhalefeti destekleyen vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: Bu adamın sizi kandırmasına daha fazla izin vermeyin lütfen.” dedi.

MUHALEFET PARTİLERİNE SESLENDİ: ISLIK ÇALMAYI BIRAKIN!

İkinci turdan sonra söylem değiştiren muhalefetin “Bize terörist dediler. Yalan söylediler. İftira attılar. Bizim terörle ne ilgimiz olabilir? Bizim teröriste benzer bir halimiz mi var?” şeklindeki ifadelerine de değinen Ahmet Hakan, şöyle yazdı:

“Tabii ki terörist değilsiniz. Tabii ki teröriste benzer bir haliniz yok.

Ama “Bu da nereden çıktı böyle? Nasıl olur da bize böyle şeyler söylenir?” falan diye ıslık çalmayı da bırakın.

Konu şu:

HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı ve sizin adayınızı destekleme kararı aldı. Üstelik siz bu desteği HDP’den talep ettiniz ve bu destekten gayet memnun olduğunuzu söylediniz. Ayrıca Kandil’den üst üste size destek açıklamaları gelirken hiçbiriniz çıkıp da “Siz teröristsiniz. Yere batsın sizin desteğiniz. İktidara gelirsek sizinle en büyük mücadeleyi biz vereceğiz” demediniz. Sustunuz. Geçiştirdiniz. Israrla. İnatla.

E bu durum da iktidarın eline...

Terör ve teröristler üzerinden sizin üzerinize gitmek için eşsiz bir fırsat sundu.

Meselenin bu olduğunu bal gibi bildiğiniz halde “Nereden çıktı bu, Allah Allah” diye davranmanız karşısında...

Üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum.”

MUHALEFETİN “DEFNE HASTANESİ” YALANLARINI ELEŞTİRDİ

Defne Hastanesi üzerinden meydanlarda yalanları sündüre sündüre anlatan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak gibi isimler başta olmak üzere muhalefeti bu konuda eleştiren Ahmet Hakan, şu ifadelerde bulundu:

Hiçbir inceleme-araştırma yapma zahmetine katlanmadan, bir çalışma arkadaşlarını Defne’ye gönderip “Bakın bakalım, nedir bu temel işi?” demeye tenezzül etmeden, sadece ve sadece sosyal medyanın gazına gelerek...

Elbirliğiyle, dün Erdoğan tarafından açılışı yapılan Defne Hastanesi’ni...

Seçimin ikinci turunun simgesi haline getirdiler.

Ayrıca bütün bunlara...

Defne ilçesinde Kılıçdaroğlu’na yüzde 90, Erdoğan’a yüzde 8 oy çıkması da eklenince...

Hastanenin simgesel değeri, daha da artmış oldu.

“Neden yenildiler?” diye listeler yapılıyor ya...

Alsınlar, bunu da koysunlar listeye.”

AHMET HAKAN, "MEGRİ MEGRİ" SAKIZINI ÇÖPE ATTI

Muhalefetin ‘megri megri’ sakızını da elinden alan Ahmet Hakan, terör örgütü PKK’ya silah bıraktırmak için başlatılan Çözüm Süreci ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliğinin kıyaslanamayacağını ifade etti.

Çözüm Süreci’nin amacının terörü bitirmek olduğunu söyleyen Ahmet Hakan, şu ifadelerde bulundu:

“Çözüm Süreci’ni eleştirebilirsiniz. Hem de kıyasıya.

Fakat unutmayın ki Çözüm Süreci’nin şöyle bir amacı vardı:

PKK silah bırakacaktı. Terör kökten bitecekti. Analar ağlamayacaktı.

Amaç bu olduğu için de halkın büyük bölümü olayı “teröre taviz” olarak algılamadı. Barış umuduna bağlandı. Ve Erdoğan’ı “Terörle işbirliği yapıyorsun” diye suçlamadı.

Sonuçta olmadı.

Olmayınca da eleştirildi Erdoğan.

“Başaramadın” dendi. “Amacına ulaşamadın” dendi. “Yanlış adımlar attın” dendi.

Ama hiç kimse Erdoğan’a...

“Siyasi kariyer hevesin için HDP ile işbirliği yaptın” da demedi, diyemedi.

Yani “Megri Megri” falan diye eski defterleri karıştırmaya hakkınızın olması için...

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmek için HDP ile işbirliği yaptığına dair bir kanıt sunmanız gerekiyor.”

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