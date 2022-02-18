Ahmet Hakan, Tarkan'ın Geççek şarkısı üzerinden Melih Gökçek'e sataştı: Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan

Mega star Tarkan'ın merakla beklenen “Geççek” isimli şarkısının klibi YouTube platformunda yayımlandı. Söz ve müziğinin Tarkan'a ait olduğu, düzenlemesini usta prodüktör ve aranjör Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı şarkı şarkı sosyal medyada çokça konuşuldu.

Şarkıyı beğenenler kadar, beğenmeyen vatandaşlar çok sayıda yorum yaptı. Özellikle sözleri tartışılan şarkıya köşe yazısında değinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Geççek kelimesini Tarkan'ın her kullandığında aklına Melih Gökçek'in geldiğini belirtti.

Ahmet Hakan'ın yazısında yer alan ifadeler şöyle:

"TARKAN’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından.

Hep birlikte idare edebiliriz.

Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde...

Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız?

Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri şöyle:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim