Ahmet Hakan, Tarkan'ın Geççek şarkısı üzerinden Melih Gökçek'e sataştı: Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kaleme aldığı köşe yazısında mega star Tarkan'ın yeni çıkan şarkısı Geççek için," Tarkan, her “Geççek” dediğinde... Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan." ifadelerini kullandı. Gözler Melih Gökçek'in vereceği cevaba çevrildi.
Mega star Tarkan'ın merakla beklenen “Geççek” isimli şarkısının klibi YouTube platformunda yayımlandı. Söz ve müziğinin Tarkan'a ait olduğu, düzenlemesini usta prodüktör ve aranjör Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı şarkı şarkı sosyal medyada çokça konuşuldu.
Şarkıyı beğenenler kadar, beğenmeyen vatandaşlar çok sayıda yorum yaptı. Özellikle sözleri tartışılan şarkıya köşe yazısında değinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Geççek kelimesini Tarkan'ın her kullandığında aklına Melih Gökçek'in geldiğini belirtti.
Ahmet Hakan'ın yazısında yer alan ifadeler şöyle:
"TARKAN’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından.
Hep birlikte idare edebiliriz.
Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde...
Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız?
Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan."
Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.
Tarkan'ın Geççek şarkısının sözleri şöyle:
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim