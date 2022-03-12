Survivor All Star 45. bölüm full, tek parça izle TV8 | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeAhmet Hakan, Zelekskiy ile Meral Akşener arasındaki farkları tek tek saydı: "İnsan gerçekten hayret ediyor"Atom Santrali ne demek, TDK'ya göre Atom Santrali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ayakçı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMeteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbullular ve o illerde yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi! İşte il il hava durumu...Diyarıgurbet ne demek, TDK'ya göre Diyarıgurbet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 12 Mart 2022 Cumartesi | Boğa aklı beş karış havada, Terazi dejavu yaşıyor!Meydancı - dokuma Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKümülasyon ne demek, TDK'ya göre Kümülasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kumaş temizleme işçisi (el ile) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ahmet Hakan, Zelekskiy ile Meral Akşener arasındaki farkları tek tek saydı: "İnsan gerçekten hayret ediyor"

Ahmet Hakan, Zelekskiy ile Meral Akşener arasındaki farkları tek tek saydı: "İnsan gerçekten hayret ediyor"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında fark olduğunu belirterek, " Zelenski memnun... Akşener huzursuz...İnsan gerçekten hayret ediyor." dedi.

Ahmet Hakan, Zelekskiy ile Meral Akşener arasındaki farkları tek tek saydı: "İnsan gerçekten hayret ediyor"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kaleme aldığı " Zelenski ile Akşener arasındaki fark" isimli köşe yazısında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında fark olduğunu belirtti yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İki ismin düşüncelerini  yazısında karşılaştıran Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye’deki muhalefet lideri Meral Akşener arasında...

Ahmet Hakan, Zelekskiy ile Meral Akşener arasındaki farkları tek tek saydı: İnsan gerçekten hayret ediyor

Şöyle bir fark var:

Zelenski...

Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteği yeterli buluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her fırsatta övüyor... Türkiye’nin izlediği denge politikasına laf etmiyor... “Niye Rusya’ya yaptırım uygulamıyorsunuz?” demiyor...

Ahmet Hakan, Zelekskiy ile Meral Akşener arasındaki farkları tek tek saydı: İnsan gerçekten hayret ediyor

Akşener ise...

Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğini yeterli bulmuyor... Türkiye’nin denge politikası izlemesinden hiç memnun değil... Rusya’ya kafa tutulması gerektiğini savunuyor... Türkiye’nin de Rusya’ya yaptırım uygulamasını istiyor...

Kısacası...

Zelenski memnun... Akşener huzursuz...

Neydi Abdullah Gül’ün o meşhur tweet’i?

Hah! Buldum.

Şuydu:

İnsan gerçekten hayret ediyor."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

Ahmet Hakan, Zelekskiy ile Meral Akşener arasındaki farkları tek tek saydı: İnsan gerçekten hayret ediyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT