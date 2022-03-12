Ahmet Hakan, Zelekskiy ile Meral Akşener arasındaki farkları tek tek saydı: "İnsan gerçekten hayret ediyor"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kaleme aldığı " Zelenski ile Akşener arasındaki fark" isimli köşe yazısında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında fark olduğunu belirtti yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

İki ismin düşüncelerini yazısında karşılaştıran Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye’deki muhalefet lideri Meral Akşener arasında...

Şöyle bir fark var:

Zelenski...

Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği desteği yeterli buluyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her fırsatta övüyor... Türkiye’nin izlediği denge politikasına laf etmiyor... “Niye Rusya’ya yaptırım uygulamıyorsunuz?” demiyor...

Akşener ise...

Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğini yeterli bulmuyor... Türkiye’nin denge politikası izlemesinden hiç memnun değil... Rusya’ya kafa tutulması gerektiğini savunuyor... Türkiye’nin de Rusya’ya yaptırım uygulamasını istiyor...

Kısacası...

Zelenski memnun... Akşener huzursuz...

Neydi Abdullah Gül’ün o meşhur tweet’i?

Hah! Buldum.

Şuydu:

İnsan gerçekten hayret ediyor."

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