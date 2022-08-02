Ahmet Hakan'dan "Bay Kemal" yorumu: "Artık CHP’nin sahiplendiği bir ifade olmuş"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'li Engin Altay'ın " CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal" açıklamasını değerlendirerek," Bay Kemal” ifadesi, artık iyice CHP’nin sahiplendiği bir ifade olmuş." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ahmet Hakan'dan "Bay Kemal" yorumu: "Artık CHP’nin sahiplendiği bir ifade olmuş"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün FOX TV'de ekrana gelen Çalar Saat programına katıldı. İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Engin Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.

Altay," Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal " diye konuştu.

Ahmet Hakan'dan Bay Kemal yorumu: Artık CHP’nin sahiplendiği bir ifade olmuş

Altay'ın açıklamalarını kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

CHP’li Engin Altay, dün şöyle demiş:

“CHP’nin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil. Düz söylüyorum. Adayımız Bay Kemal.”

Hatırlıyorum: “Gönüllerimizin adayı” tabirini Engin Altay’dan işitmiştik. Aynı Engin Altay, şimdi de “Düz söylüyorum, adayımız Bay Kemal” diyor.

Ahmet Hakan'dan Bay Kemal yorumu: Artık CHP’nin sahiplendiği bir ifade olmuş

Buradan iki sonuç çıkar:

- BİR: CHP, adaylık işini kafalarda ve kalplerde çözmüş.

- İKİ: “Bay Kemal” ifadesi, artık iyice CHP’nin sahiplendiği bir ifade olmuş.

Ahmet Hakan'dan Bay Kemal yorumu: Artık CHP’nin sahiplendiği bir ifade olmuş

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