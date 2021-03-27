Ahmet Hakan'dan çarpıcı açıklama: Tam kapanma kararı gelebilir!

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm Türkiye'de devam ederken artan vaka sayıları yeniden kısıtlamaları gündeme getirirken kapanma kararının hükümet tarafında ciddi şekilde dillendirildiği ifade edildi.

Bu konuya ilişkin olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu.

Hakan," Bir tam kapanma kararı gelebilir... Ama gelmeyebilir de... Belki yarı kapanmanın dozu biraz artar... Mesela: Cumartesi öğleye kadar açık, öğleden sonra kapalı gibi... Mesela: Lokantalardaki masa sayısının biraz daha azaltılması gibi... Ha şu da var: Yarı kapanmaya tam gaz devam da edilebilir." ifadelerini kullandı.