Ahmet Hakan'dan Ece Üner'e Jülide Ateş savunması

Ahmet Hakan Ece Üner'e şöyle seslendi: "Jülide Ateş, güzellik yarışmasına katıldığında Ece Üner 10 yaşındaydı. O yarışmayı Jülide Ateş bile unuttu. Çeyrek asırlık mesleki deneyimiyle, 'Güzellik yarışmasından geldi' türü bir küçümsenmeyi asla hak etmiyor. Bu yaftayı kendi emeğiyle silip atmış bir isim." dedi

Sözlerine şöyle devam etti:

Ece Üner’e çok seveceği bir aforizma yolluyorum buradan: 'Kabahat ile ayıp arasındaki fark şudur: Şuursuzca yapılırsa kabahat olur, taammüden yapılırsa ayıp olur.'

NELER OLMUŞTU?

"Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım." demişti.