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Ahmet Hamdi Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Hamdi Can öldü mü, neden öldü?

Dün öğlen saatlerinde Kınalıada’ya tatil amacıyla denize girmek için giden iş insanı Ahmet Hamdi Can'ın denizde fenalaşmasının ardından çıkan ölüm haberlerinin doğruluk payı araştırılıyor. İş insanını tanımayanlar ise kim olduğunu merak ediyor. Peki Ahmet Hamdi Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Hamdi Can öldü mü, neden öldü?

Ahmet Hamdi Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Hamdi Can öldü mü, neden öldü?

Şoförü ile Kınalıada’ya özel teknesiyle denize girmek için gelen Ahmet Hamdi Can, öğlen saatlerinde Kınalıada açıklarına demir atıp denize girdi. Akşam saatlerinde tekrar denize giren Can, denizde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Bunun ardından onu tanımayanlar kim olduğunu merak etti, tanıyanlar ise "öldü mü?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ahmet Hamdi Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Hamdi Can öldü mü, neden öldü? sorularının cevapları...

Ahmet Hamdi Can kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ahmet Hamdi Can öldü mü, neden öldü?

AHMET HAMDİ CAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Hamdi Can, 26 Şubat 1958 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Evli, bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.  Özel Atabek Koleji yönetim kurulu başkanı olan Can, Türk Onkoloji Vakfı kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyeliği ile birlikte muhtelif dönemlerde Küçükköy Spor Kulübü başkanlığı faaliyetlerini başarıyla yürütmüştür.

AHMET HAMDİ CAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Kınalıada açıklarında demir attığı teknesinden denize giren iş adamı Ahmet Hamdi Can, denizde fenalaştı. Tekneye çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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