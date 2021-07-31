Ahmet Hulusi Bulut'un vefat ettiği haberi bir anda sosyal medyaya düşerek herkesi üzüntüye boğdu. Birçok kişi tanımasa bile Ahmet Bulut'un genç yaşta neden öldüğünü ve isminin neden gündeme geldiği merak etmeye başladı. Ahmet Hulusi Bulut kimdir, kaç yaşında? Ahmet Hulusi Bulut neden öldü? İşte cevaplar...

AHMET HULUSİ BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Ahmet Hulusi Bulut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. 22 yaşındaki Ahmet Bulut, Türkiye'de bulunmayan bir ilacı kullanması gerektiğini, Almanya'dan gelen birisinin getirmesi halinde ücreti ile almak istediğini paylaşmıştı.

AHMET HULUSİ BULUT NEDEN ÖLDÜ?

Kanser hastalığı teşhisi konan Ahmet Hulusi Bulut bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu. COMETRIQ adlı bir ilacı kullanması gerektiğini ancak Türkiye'de bulunmadığını söyleyen Ahmet, kısa zamanda Türkiye'ye gelecek kişilerden bu ilacı ücreti karşılığında talep etmişti. Ahmet Hulusi Bulut bu paylaşımının üzerinden 4 gün geçtikten sonra vefat etti.