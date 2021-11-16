Şarkılarıyla dillerde yuva kurmuş, 7'den 70'e insanların derdini anlarmışçasına sözler kaleme alan Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000 yılında hayata gözlerini yumdu. "Bağıra bağıra yazdım seni içime" diyen Kaya'yı, bugün sevenleri dinlerken birden fazla duyguyu bir arada yaşıyor. Bununla birlikte sanatçıyı anmak için "Ahmet Kaya mahur beste 2021 | Ahmet Kaya sözleri, şarkıları, görselleri , anma mesajları 2021" konu başlıklarına göz atıyorlar. Haberimizde Ahmet Kaya sözlerine yer verdik.

AHMET KAYA MAHUR BESTE 2021

Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız

O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.

Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız

Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız

O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.

Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı

Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı

Hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı

Gittiler akşam olmadan ortalık karardı

O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.

Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra

Sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara

Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara

Geceler uzar hazırlık sonbahara

O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız.

AHMET KAYA SÖZLERİ, ŞARKILARI, GÖRSELLERİ , ANMA MESAJLARI 2021

Sen beni anlamadın gözünü kan bürümüş, bundan öte ayrılık var.

Sakin göllerin kuğusuyduk, olmasaydı sonumuz böyle.

Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur…

Kokunu verirken vazomda güller, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

Bitti demedi, hoşçakal demedi, elveda da demedi...Allah'a emanet ol hiç demedi, helallik bile istemedi. Gitti sadece gitti.

Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen...Oysa çok sevmiştim ikinizi de bilsen.

Hüzünlü bir akşam susmuşuz, durgunuz hepsi bu...

Uyku tutmuyor gözüm... Anılar sıraya girdi.

Ben senin sokağına ulaşamam dardayım... O masum gözlerine bakamam firardayım...

Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var.

Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış. Buğu diye gözlerimde, gün batımı bulutlarmış…

Yüzlerce soğuk namlu üzerime çevrildi, yüzlerce demir tetik aynı anda gerildi.

Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz!

İhanetin zincirini tutan utansın. Dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın.

Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi çekip gitme.

Beni bilimle anla iki gözüm felsefeyle anla ve tarihle yargıla.

Giden bu yolculardan, en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam, o kadar çok yalnızım.

Bazen bir uçurum kalır, bazen de martıların ardından. Velvele koparan bir leş kalır, bir intihar gibi puşt olunca sevdalar.

Dün gece gördüm düşümde, seni özledim anne. Gözlerinden akan bendim. Düştüm göğsüne, söyle canın yandı mı anne.

İhanetin zincirini tutan utansın. Dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın.

Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi çekip gitme.

Beni bilimle anla iki gözüm felsefeyle anla ve tarihle yargıla.

Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur..

Haykırsam duyamazsın. Çağırsam gelemezsin. Yürekten sevemezsin sen.

Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın canımı yaksın yine yalnızlık. Seninle doluyken baktığım dünler, yıkar mı sandın beni bu yalancı ayrılık.

Giderim buralardan, giderim bir akşam üstü… Umurunda olmaz, umurunda olmaz, umurunda olmaz bilirim…

Bu dağlara bu yollara, toz eyledi aşk beni. Ben yanarım aşk için, ben yanarım gül için.

Ben klasik bir kadere teslim olmak istemiyorum ve öldükten sonra değil, şimdi anlaşılmak istiyorum.

Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar susarsın. Sen artık hiçbir sözü, hiçbir sözü kaldıramazsın.

Bir ben kaldım, bir ben kaldım, tenhasında gecenin, avutulmamış ben..

Bana böylesi garip duygular bilmem neye gelir, nereye gider? Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar, bugün de ölmedim anne.

Bu hasretlik kalır gitmez teninde! Eksilmez acılar ezik yüreğimde..

Hani benim sevincim nerde?

Dostlukmuş.. Ölüme yürümekmiş.. Üstüne titremekmiş.. Vefaymış! Aşk dediğin, zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış!