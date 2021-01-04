Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yasak Elma ve Savaşçı gibi önemli projelerde yer alan ve son olarak Hercai dizisinde televizyon ekranlarında olan Ahmet Kayakesen'in hayatı merak konusu oldu. Peki Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresi..

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

Ahmet Kayakesen (d. 27 Eylül 1988, İzmir), Türk oyuncu. Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.

Orta hâlli bir eğitim hayatı geçiren ve bu anlamda yükseköğretim hayatına başlamayan Ahmet Kayakesen, zaman içerisinde kendisini, setlere görevli olarak atmayı başardı ve bu anlamda kendisini çok daha farklı yollardan geliştirme yoluna gitti. Zaman içerisinde yapımcıların da dikkatini çeken genç isim, kendisini herkese gösterecek projeler içerisinde yer almaya başladı.

AHMET KAYAKESEN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kocamın Ailesi

2016 Hanım Köylü

2016 Aşk Yalanı Sever

2016 Kertenkele: Yeniden Doğuş

2017 Savaşçı

2017 İki Yalancı

2018-2019 Yasak Elma

2019- Hercai

Sinema

2014 Çılgın Dersane 3

2017 Seni Gidi Seni

2018 Koca Bulma Sanatı

2019 İstanbul