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Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresi

Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Birbirinden başarılı yapımlarda yer alan ve hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresi...

Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresi

Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yasak Elma ve Savaşçı gibi önemli projelerde yer alan ve son olarak Hercai dizisinde televizyon ekranlarında olan Ahmet Kayakesen'in hayatı merak konusu oldu. Peki Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresi..

Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresi

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

Ahmet Kayakesen (d. 27 Eylül 1988, İzmir), Türk oyuncu. Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.

Orta hâlli bir eğitim hayatı geçiren ve bu anlamda yükseköğretim hayatına başlamayan Ahmet Kayakesen, zaman içerisinde kendisini, setlere görevli olarak atmayı başardı ve bu anlamda kendisini çok daha farklı yollardan geliştirme yoluna gitti. Zaman içerisinde yapımcıların da dikkatini çeken genç isim, kendisini herkese gösterecek projeler içerisinde yer almaya başladı.

Ahmet Kayakesen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgili ve ınstagram adresi

AHMET KAYAKESEN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kocamın Ailesi    
2016    Hanım Köylü   
2016    Aşk Yalanı Sever 
2016    Kertenkele: Yeniden Doğuş   
2017    Savaşçı 
2017    İki Yalancı 
2018-2019    Yasak Elma
2019-    Hercai 

Sinema

2014    Çılgın Dersane 3  
2017    Seni Gidi Seni 
2018    Koca Bulma Sanatı   
2019    İstanbul   

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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