Koronavirüs salgınına yakalanan ve tedavi gören gazeteci - yazar Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. Kekeç geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle entübe edilmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Ahmet Kekeç'in ölümüne ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız."

AHMET KEKEÇ NEDEN ÖLDÜ?

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Kekeç, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. Kekeç salgını yenemedi ve hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Hakan Kekeç babasının ölümüne ilişkin olarak Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam."

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn



Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.



Yağmurdan sonra görüşürüz, babam. pic.twitter.com/f4aU3zEORX — Mehmet Hakan Kekeç (@mhkekec) November 14, 2020

OĞLU SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Kekeç'in oğlu babasının sağlık durumuna ilişkin olarak, 'Babam gençken verem, son iki senede de iki defa kanser atlattı. Yani ciğerleri yorgun. Bir de üzerine KOAH illeti. Elbette pandemi nedeniyle çok dikkat ettik. İki hafta önce akciğerine pıhtı attı. 10 güne yakın hastanede yattı. Virüsü orada kaptığı kanaatindeyiz. Çünkü inanılmaz kalabalık bir devlet hastanesiydi. İki gün önce ambulansa bilinci kapalı bindirdik. O zamandan beri entübe durumda. Hâlâ duaya ihtiyacı var, hepimiz gibi... ' ifadelerini kullanmıştı.

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