Ahmet Kural'ın 5 yıl hapsinin istendiği iddianame kabul edildi!
Oyuncu Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianema kabul edildi. Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddisıyla 5 yıl hapsi isteniyordu. Kural 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
Oyuncu Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianema kabul edildi. Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddisıyla 5 yıl hapsi isteniyordu. Kural 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
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