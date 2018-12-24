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  3. Ahmet Kural'ın 5 yıl hapsinin istendiği iddianame kabul edildi!

Ahmet Kural'ın 5 yıl hapsinin istendiği iddianame kabul edildi!

Oyuncu Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianema kabul edildi. Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddisıyla 5 yıl hapsi isteniyordu. Kural 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Ahmet Kural'ın 5 yıl hapsinin istendiği iddianame kabul edildi!

Oyuncu Ahmet Kural hakkında hazırlanan iddianema kabul edildi. Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddisıyla 5 yıl hapsi isteniyordu. Kural 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

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