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Ahmet Kural'ın yeni stili hayrete düşürdü!

Yeni projesi için stil değişikliği yapan ünlü oyuncu Ahmet kural, yeni stilini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşan Kural'ın stili görenleri hayrete düşürdü.

Ahmet Kural'ın yeni stili hayrete düşürdü!

Yeni projesi için saçlarını uzatan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya üzerinden paylaşarak  "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.

Ahmet Kural'ın yeni stili hayrete düşürdü!

YENİ STİLİ ŞAŞIRTTI

Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir süredir saçlarını uzun kullanan Kural, imaj değişikliğine gitti. Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.



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