Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

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AHMER KÜRŞAT DOSDOĞRU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

43 yaşında olan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 1978 yılında Yozgat'ta doğdu. Eğitim hayatında 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Dosdoğru, mezun olduğu aynı yılda TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı görevinde yer aldı.

2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını almıştır. Ardından 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı.

EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI?

İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babasıdır.

15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir.