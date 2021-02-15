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Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na vekaleten atanan Ahmet Kürşat Dosdoğru, internette Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla bakılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı?

Ahmet Kürşat Dosdoğru kimdir, nereli, kaç yaşında? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Yeni başkan Ahmet Kürşat Dosdoğru ile ilgili detaylı bilgileri biz de haberimizde derledik.

AHMER KÜRŞAT DOSDOĞRU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

43 yaşında olan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 1978 yılında Yozgat'ta doğdu. Eğitim hayatında 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Dosdoğru, mezun olduğu aynı yılda TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı görevinde yer aldı.

2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını almıştır. Ardından 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı.

EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI?

İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babasıdır.

15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir.

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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