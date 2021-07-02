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Ahmet Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü?

Ev hapsinde tutulurken, 2019'da evinde öldürülen Ahmet Kurtuluş internette en çok aratılan konular arasına girdi. Kullanıcılar Ahmet Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Merak edilenleri sizler için derledik...

Ahmet Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü?

Hakkında internet kaynakların sıkça arama yapılmaya başlanan Ahmet Kurtuluş'un kim olduğu ve naısl öldüğü araştırılıyor. Sır ölümle 2019 yılında ülke gündemine gelen Ahmet Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü? İşte yanıtlar...

AHMET KURTULUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NASIL ÖLDÜ?

Kim olduğu merak edilen  Ahmet Kurtuluş, AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısıdır ve iş insanıdır. Kurtuluş, FETÖ borsası kurmak suçlamasıyla ev hapsinde tutuluyordu. Ahmet Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "organize suç örgütü" davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu. Ahmet Kurtuluş'un kaç yaşında olduğu bilinmemektedir.

Ahmet Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü?

AK Parti İzmir eski İl Başkan Ahmet Kurtuluş, İzmir’in Narlıdere ilçesinde ev hapsinde tutulduğu sırada evine polis kılığında giren kişi tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde öldürülmüştü. Kurtuluş,  evine polis kıyafeti giyerek giren Yener Toğa'nın silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

AHMET KURTULUŞ NEDEN EV HAPSİNDEYDİ?

AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısıdır ve iş insanı olan Ahmet Kurtuluş'un İzmir "FETÖ Borsası" dosyasında, itirafçı olduğu biliniyor. Ev hapsindeyken esrarengiz şekilde öldürülmesi, Kurtuluş'u ülke gündemine taşıdı. Cinayet sonrasında Ahmet Kurtuluş’un avukatı Özgür Senger, açıklamalarda bulunarak yaşanan olayı, Türk siyasi tarihine damga vuran Susurluk olayına benzetmişti.  

Ahmet Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü?

Kurtuluş'u öldüren kişinin Yener Toğa olduğu öğrenilirken, Toğa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili 6 tutuklu sanığa da 13,5 yıl ile 19,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ahmet Kurtuluş kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü?

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