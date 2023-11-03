Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? O soruya bakın nasıl yanıt verdi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan olağan kongrede aday olacak mısınız? sorusuna yanıt verdi. Peki aday olacak mı? İşte Ahmet Nur Çebi'nin gazetecilere yaptığı açıklama.

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Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? O soruya bakın nasıl yanıt verdi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yaptırdığı 6 okuldan bitirilmiş olan 3'ünün açılış töreni için Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep turu yaptı.

Başkan Çebi, Adıyaman Besni ile Kahramanmaraş Pazarcık'taki okul açılışlarından sonra akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemek sonrası basınla sohbet toplantısı da yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım"

Aralık ayının başında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olup olmayacağının kararını henüz vermediğini dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Henüz daha karar vermedim, önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım. 3 gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim. Burada camianın zarar görmemesi benim için en önemli unsur" dedi.

"Aday olmaya karar verirsem, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim"

Kongreden yana tereddüdü olmadığını belirten Başkan Çebi, "Benim kongreden yana hiç bir tereddüdüm yok, eğer gireceksem kaybedeceksem de girerim kazanacaksam da girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım ama konu aileme sıçrayınca düşünmem lazım. Konu aileme ve çocuklarıma gelirse sıçratanı yakarım. Ailem ve Beşiktaş camiası benim için kırmızı çizgi. Bu iki unsura zarar gelmeden en doğru kararın alacağım" ifadelerini kullandı.

'Beşiktaş taraftarına kırgın değilim'

Siyah beyazlı taraftarlara kırgın olmadığını da söyleyen Çebi, "Taraftara kırgın değilim ama sosyal medyaya kırgınım. Bu sosyal medya bizim ayarımızı bozdu. Sezon başında takıma yaptığımız takviye transferlerin bana göre yüzde 80'i olumlu. Çok kaliteli isimleri kadroya kattık. Rakiplerimizin aldığı oyuncular, hemen ilk hafta takıma katkı mı sağlıyor? Bizim oyuncularımızın da zamana ihtiyacı var. Takım henüz kendine gelemeden karalama politikasına maruz kaldık. Oyuncu sahaya çıkmadan hedef gösteriliyor. Bu doğru bir tutum değil. Ne yazık ki bunu iyi yönetemedik" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kulübün başına geldiği günden itibaren TFF'yi istemediğini açık bir şekilde ifade ettiğini, hakem operasyonlarının artık VAR üzerinden yapıldığını vurgularken, eski başkan Fikret Orman'ın açıklamaları için de, "Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz, onun da günü gelecek" şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? O soruya bakın nasıl yanıt verdi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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