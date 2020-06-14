Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili açıklama!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile şartlar uyarsa devam edeceğiz. Sergen Yalçın'ın oynatmak istediği herkesle oturup konuşacağım. Hocamdan da isimleri henüz net alamadım. İstemedikleri varsa da ayrılacağız.

Ahmet Nur Çebi: 'Yüksek kontratlı oyuncularımızdan fedakarlık yaparak bizimle olmalarını isteyeceğiz'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımdan ayrılması gündemde olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü işaret ederek dikkat çekici sözler sarfetti.

'ABDULLAH AVCI BAŞARILI BİR HOCADIR'

Abdullah Avcı sahada değil ama ödeme mükellefiyetimiz devam edecek. Başarılı bir hocadır. Gideceği yerde arada maaş farkı olursa ve istemezse binlerce kez teşekkür ederim. Ancak, şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim. İyi bir hocadır Abdullah Hoca. 30 milyon TL tazminatım var, vazgeçtim derse çok teşekkür ederim kendisine ama demek mecburiyeti yok. Zaten kontratın yazıyor, iş bulana kadar olan maaşlarını ödemekle kulüp mükellef. 3 yıllık kontrat ve devam ediyor

'BEŞİKTAŞ'A GELEN FTBOLCULAR GİDERKEN BÜYÜK BİR AŞKLA GİDİYOR'

Talisca çok başarılıydı. Gelip oynamak istiyorsa bütçemiz belli. Oraya sığıyorsa gelmesini isterim. Beşiktaş'a gelen futbolcular giderken büyük bir aşkla gidiyor. Demba Ba, Pepe, Quaresma, Talisca...

'O DEFTER ARTIK KAPANDI'

Quaresma, gönlümüzde taht kurmuş bir oyuncudur. Onu da Quaresma yapan bu Beşiktaş taraftarıdır. O defter kapandı artık. Artık önümüze bakarak, genç çocuklarla, 3-5-10 sene top oynayacak, satılıp gelir getirecek futbolcularla yolumuza devam edeceğiz.

'10 GÜN SONRA NEGATİFE DÖNDÜ'

Beni doktor aradı, test pozitif dedi. Tedirgin olduk ama 10 gün sonra negatife döndü. Çok sert geçirmedim. Ne geçirdiğimi ben de bilmiyorum.

'BU İŞ BEKLEMEK, SABIR İSTER'

Şov yapmayı bırakacağız. Popülist politikaları bırakacağız. Bunun uzun vadede zarar verdiğini görüyoruz. Kendi kaynaklarımızla bu işi yürüteceğiz. Aile için de böyledir, hayat için de... Kendi içimizden özümüzden, özümüzden olması şart, ayrıca genç çocukları bulursunuz, yetiştirir öğretirseniz... Bu iş beklemek, sabır ister.

'KAMPANYA SÜRECEK, PARA GELMESİ GEREKİYOR'

Bu kampanya devam edecek. Şekil şemal, ufak değişiklikler ve farklı versiyonlarla devam edecek. 6 ay, 1 yıl sürekli para gelmesi gerekiyor. Gelecek paranın borca yetme ihtimali yok. 3 milyar borç, 450 milyon TL faiz var. Faaliyete para kalmıyor. Kesinlikle parasal anlamda önemli bu bağış kampanyası. 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldık. Miktar olarak önemlidir. Geleli 3 ay oldu. Pandemi geldi. Bırakın işimizi yapalım. Trollerle, medyayla, eski dostlarıyla rahatsız ediyorlar. Muhalefetten bir destek olmadı kampanyaya.