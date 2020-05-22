Ahmet Nur Çebi'nin ikinci test sonucu belli oldu!

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin ilk yapılan virüs testi pozitif çıkmıştı. Yapılan ikinci testin negatif çıktığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den iyi haber geldi. Son dakika haberine göre Başkan Çebi'nin yapılan ikinci Covid-19 testi negatif çıktı.

DAHA ÖNCE PEK ÇOK İSİM YENDİ

Futbol camiasında daha önce Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Göksel Gümüşdağ gibi isimler de corona virüsünü yenmişti.