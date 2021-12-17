Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifasının ardından bugün Galatasaray'dan flaş bir açıklama yapıldı. Ahmet Ozan Şener'in de adının geçtiği yazılı açıklama sonrası Ahmet Ozan Şener kimdir? | Ahmet Ozan Şener Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi mi oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AHMET OZAN ŞENER KİMDİR?

TED Ankara Koleji’nden mezun olmasıyla birlikte eğitimine Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ile devam eden Ahmet Ozan Şener, 2004 yılında mezun olmuştur. Milano Teknik Üniversitesi Stratejik Design ve Pazarlama yüksek lisansını tamamlayan Ahmet Ozan Şener, halen Maltepe Üniversitesi’nde İletişim Doktora öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir.

İş hayatına TAV İnşaat firmasıyla Doha/Katar Havalimanı projesinde saha mühendisi olarak başlamış ve iki yıl boyunca görev almıştır. 2007 yılında Sera Group’da Yönetim Kurulu Üyeliği ve İş Geliştirme Koordinatörü olarak Dubai ofisini kuran Ahmet Ozan Şener, 2014 itibariyle CEO’luk görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda Travelex Türkiye ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Üyesidir.

AHMET OZAN ŞENER GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ Mİ OLDU?

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifaları sonrası yedek üyeler İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener'in Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakları belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve Tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklardır.

Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener'e yeni görevlerinde başarılar dileriz."

İbrahim Reha Keskin kimdir?