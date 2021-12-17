Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifasının ardından bugün Galatasaray'dan flaş bir açıklama yapıldı. İbrahim Reha Keskin'in de adının geçtiği yazılı açıklama sonrası İbrahim Reha Keskin kimdir? | İbrahim Reha Keskin Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi mi oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İBRAHİM REHA KESKİN KİMDİR?

İbrahim Reha Keskin, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunudur.

Hilton, Conrad ve Swissotel’de 11 yıl üst düzey yöneticilik deneyimi olan Keskin, 20 senedir ziyafet hizmeti veren Elma Catering’in kurucusu ve sahibidir.

Galatasaraylılar Derneği 2007-2009 & 2013-2015 iki dönem YK üyesi, Reha Keskin ayrıca Galatasaray Spor Kulübü'nün Divan Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

İBRAHİM REHA KESKİN GALATASARAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ Mİ OLDU?

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün istifaları sonrası yedek üyeler İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener'in Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakları belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve Tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklardır.

Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener'e yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Ahmet Ozan Şener kimdir?