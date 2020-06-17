Sosyal medya platformu Twitter'da gazeteci Cüneyt Özdemir ve Eski HDP milletvekili Ahmet Şık arasında tartışma yaşandı.

Özdemir, Twitter hesabından HDP'lilere medya ambargosu uygulandığı iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Özdemir, kendi Youtube kanalına HDP'lileri davet ettiğini ancak HDP'lilerin "Meşgulüz" diyerek reddettiklerini söyledi.

"MEDYA ARTIKLARI"

Bunun üzerine Ahmet Şık, Cüneyt Özdemir'e ağır hakaretler içeren bir mesaj yazdı. Şık, "Ana akım medya artıklarının kahkahasında kendini ele veren sinsilik Türkiye'deki medya düzeninin özeti" diye yazdı.

"BERBAT BİR GAZETECİYDİN"

Özdemir'in bu mesaja yanıtı ağır oldu. Ahmet Şık ve Cüneyt Özdemir'in birbirlerine hakaretler ettiği kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özdemir, Ahmet Şık'a " Ah canım ya HDP'den seçil, istifa et ve hala duyar kas... Zor işin tabii... (Buradan ekmek çıkmaz ama artık sana.) Bence yeni mağduriyetler bulmalısın kendine... Berbat bir gazeteciydin, milletvekilliğini beceremedin, ola ola sosyal medyada bir trol oldun... Biraz haysiyetin varsa milletvekilliğinden istifa ederdin ama üç kuruşa tamah ettin... Soytarı görmek istiyorsan bir aynaya bak..." ifadelerini kullandı.

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık, 1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.





2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken, Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkarıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi.



Hrant Dink suikastı sonrasında Nokta dergisinde yayımlanan "Asker İç Güvenlikten Elini Çekmeli" başlıklı röportaj ve "Hayata Dönüş" operasyonlarının yıldönümünde Bayrampaşa Cezaevi'nin kadın koğuşunda sağ kurtulan Münevver Köz ile yapılan "Bayrampaşa'da O gün" başlıklı söyleşi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılandı. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği "Askerin medya notları!" başlıklı habere imza attı.



Radikal gazetesinden çalışma arkadaşı Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdığı Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon'da Kim Kimdir? kitaplarında "Ergenekon Soruşturması'nın gizliliğini ihlal ettiği" iddiasıyla üç yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan 13 Mayıs 2011'de beraat etti.