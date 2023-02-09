Ahmet Türkeş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ahmet Türkeş'in biyografisi

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Berber'i televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Ahmet Türkeş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ahmet Türkeş'in biyografisi haberimizde...

AHMET TÜRKEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? AHMET TÜRKEŞ'İN BİYOGRAFİSİ

Ahmet Türkeş 3 Temmuz'da Ankara'da doğdu. tam adı Ahmet Melik Türkeş'tir. Türkeş Eğitimini Ankara Üniversitesi İLEF'te Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında ikinci üniversite eğitimini tamamladı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Gazetecilik Ana Bilim Dalı üzerine Yüksek Lisans eğitimini sürdürüyor. Basketbol ve hentbol sporlarına ilgilidir.

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Daha önce Kanal A, TGRT Haber’de çalışmıştır. CNN Türk’te muhabir olarak çalışmaktadır. Film ve dizi izlemeyi, kitap okumayı çok sevmektedir. Instagram'da amelikturkes ismiyle paylaşımlarına devam eden Ahmet Melik Türkeş'in bu mecrada 1382 takipçisi bulunmaktadır.