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Ahmet Yesevi Mahallesi'nin çehresi değiştirildi!

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi’nin imar planı ve uygulaması biten bölgelerinde yeni yollar açıp mevcut yolları genişletme çalışmasını tamamladı. Kaldırım imalatı da yapan ekipler, yeni yolları mevcut yollara bağlayarak bölgedeki ulaşımı konforlu hale getirdi.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nin çehresi değiştirildi!

Ahmet Yesevi Mahallesi Amine Hatun Camii çevresinde imar planı ve uygulaması geçtiğimiz yıl tamamlanmış, bu sürecin ardından Pendik Belediyesi ekipleri bölgede hummalı bir çalışma başlatmıştı.Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin çehresi değişti.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇEVREYİ YENİLEDİ

İmar planı kapsamında yeni yollar yapan ekipler; Kamber, Dekar, Nezih Sokaklarda da yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. Kaldırım imalatı da yapan belediye ekipleri aynı zamanda bölgedeki okulun, ibadethanenin ve toplu konut alanlarının mevcut yollarla bağlanmasını sağladı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nin çehresi değiştirildi!Ahmet Yesevi Mahallesi'nin çehresi değiştirildi!Ahmet Yesevi Mahallesi'nin çehresi değiştirildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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