Ahmet Zeki Üçok kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Zeki Üçok'un biyografisi

Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz darbe girişimi ardından gündeme gelmişti. Darbe girişimiyle alakalı olarak birçok çarpıcı açıklama yapmıştı. Üçok arama motorlarında çokça aratılıyor. Bu bağlamda, Ahmet Zeki Üçok kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ahmet Zeki Üçok'un biyografisi

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

61 yaşındaki Ahmet Zeki Üçok 8 Nisan 1961 tarihinde Bursa Mustafakemalpaşa'da doğmuştur. Çerkes kökenlidir. 1974 yılında Işıklar Askeri Lisesine giden Üçok, 1981 yılında Hava Harp Okulundan mezun olmuştur. Sonrasında hukuk fakültesini bitirmiş ve askeri hakim olmuştur. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmüştür. Yüksek lisansını elektronik mühendisliği alanında yapmıştır. Hava Kuvvetlerinin tek yüksek lisanslı subayıdır.

Ahmet Zeki Üçok, 2009 yılında Fethullah Gülen cemaati hakkında yürüttüğü soruşturmanın ardından Balyoz Davası sanığı olmuş ve 4 yıl 9 ay cezaevinde yatmıştır.

Mart 2003 yılında hazırlandığı iddia edilen Balyoz Darbe planı kapsamında açılan davada tutuklu olarak, ikinci iddianamede (Oraj Harekat Planı) 4 numaralı sanık olarak yargılanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiştir. Ancak darbeye eksik teşebbüs sebebiyle verilen ceza ağırlaştırılmış müebbetten 16 yıla düşürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasına ilişkin kararından sonra davanın bütün sanıkları tahliye olmuştur. Fakat eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı’nda görevli üç astsubayın ifadelerini, hipnoz ve işkenceyle almak suçundan aldığı ceza nedeniyle tahliye olmamıştır. Mahkemesi, Üçok’un cezaevinde kaldığı 4 yıl 9 ay 25 gün süreyi göz önünde bulundurarak 30 Haziran 2014 tarihinde tahliyesine karar vermiştir.

Toplamda 4 yıl 9 ay 25 gün cezaevinde kalan Ahmet Zeki Üçok, davalardan dolayı iki kez TSK’dan ihraç edilmiş ve rütbeleri sökülmüştür., ‘er’ statüsüne indirilmiştir. 2013 yılında emekli edilen Ahmet Zeki Üçok’un aldığı cezaların hepsi, Anayasa Mahkemesi’nce ‘hak ihlali olduğu’ gerekçesiyle ya da Yargıtay tarafından bozulmasına rağmen henüz beraat etmediği için kayıtlarda sabıkalı olarak kalmıştır. Sabıkalarından dolayı ise Ahmet Zeki Üçok, sivil hayatında avukatlık yapabilme hakkını da kazanamamıştır.

Maddi güçlük içerisine giren Ahmet Zeki Üçok, askerlik görevleri sırasında tanıştığı Moritanyalı arkadaşının ziyaretine gittiğinde, hayatında hiç bilmediği bir alana yönelmiş ve kurduğu Sun Savunma Teknoloji ve Danışmanlık Şirketi aracılığıyla, dünyanın en önemli balık ihracatçılarından biri durumundaki Moritanya‘dan, balık getirmeye başlamıştır





Gerekli girişimlerini tamamlayan Ahmet Zeki Üçok, birçok balık çeşidini Türkiye’ye getiren isim olmuştur.



Ahmet Zeki Üçok, cezaevinden tahliye olduktan sonra kurucuları arasında CHP Milletvekili olan Dursun Çiçek‘in de bulunduğu Kumpas Mağdurları Derneği‘ni kurmuş ve başkanlığını yapmıştır.

Ahmet Zeki Üçok, evlidir ve bir kızı vardır.