Aholou Gael Avocevou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aholou Gael Avocevou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aholou Gael Avocevou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aholou Gael Avocevou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aholou Gael Avocevou 31 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Benin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aholou Gael Avocevou Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Aholou Gael Avocevou'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aholou Gael Avocevou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aholou Gael Avocevou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aholou Gael Avocevou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aholou Gael Avocevou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aholou Gael Avocevou şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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