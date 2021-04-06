Ahşap Mobilya İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Mobilya İmalat Ustası Maaşları, İş İlanları

Ahşap Mobilya İmalat Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, Ahşap Mobilya İmalat Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ahşap Mobilya İmalat Ustası İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, her türlü ahşap mobilyanın bilgisayar teknolojilerini de kullanarak doğru zamanda ve istenilen kalitede yapan kişidir.

Ahşap Mobilya İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Ahşap Mobilya İmalat Ustası Maaşları

Ahşap Mobilya İmalat Ustası maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük Ahşap Mobilya İmalat Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ahşap Mobilya İmalat Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ahşap Mobilya İmalat Ustası Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Mobilya İmalat Ustası / Mobilyacı (Ahşap), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:



a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Projelendirilmiş ürünün üretim hazırlıklarını yapmak

d) Mobilyanın teknik çizimlerini yapmak

e) Üretim hazırlıkları yapmak Kalıp hazırlamak

f) Şablon hazırlamak

g) Ahşap mobilya imalatı için hazırlık yapmak

h) Ahşap mobilya imalatında kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak

i) Ahşap masif mobilya ahşap kaplamalı panel mobilya imalatı yapmak ,

j) Masif mobilya imalatı yapmak

k) Kaplama demeti genişliğinin tabla genişliğine uygun olması durumunda tekli kaplama hazırlamak

l) Kaplama /demet /balya genişliğinin tabla genişliğinden dar olması durumunda en eklemeli kaplama hazırlamak

m) Dekoratif /geometrik görünümlü kaplama hazırlamak

n) Ahşap kaplamalı panel mobilya imalatı yapmak

o) Yongalam ve MDFlam gibi kağıt esaslı reçine ve polimer kaplamalı levhalardan panel mobilya imalatı ve MDF´den lake boyalı panel mobilya imalatı yapmak

p) Masif panelden mobilya imalatı yapmak

q) Mobilya ambalajı yapmak

r) Üstyüzey işlemleri hariç mobilyaların onarımını yapmak

s) Mobilyaların menteşe, ray, kulp, raf pimi, kilit, sürgü, çıtçıt ve ayak gibi fonksiyonel elemanlarını değiştirmek

t) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir,

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubu içerisindedir.

Ahşap Mobilya İmalat Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ahşap Mobilya İmalat Ustası mesleğinin meslek kodu 7522.36 olarak belirlenmiştir

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